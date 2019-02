La BCDC remporte le Prix de la bonne gouvernance dans un contexte dégradé

LE JURY de cette année est composé des six experts du secteur économique et financier. Ils ont passé au crible la sélection des cinq nominés par catégories (dix catégories retenues cette année) à la suite d’un sondage d’opinion auprès de 1000 personnes. Dans l’édition 207 du 29 janvier au 4 février, la rédaction de Business & Finances a dévoilé les noms des entreprises et des personnalités qui ont été désignées comme « Meilleures de l’année ».

Dans cette édition, elle poursuit avec la publication de la liste des lauréats concernant les autres prix : Prix du Meilleur Jeune créateur, Prix de la Meilleure Gouvernance (Meilleur management). Les prix, avons-nous écrit, reconnaissent les performances des entreprises, ils reflètent la vision du journal et servent de modèles aux futurs chefs d’entreprises ou managers.

Motivation des jurés

Pour toutes ces raisons et bien d’autres, cela doit devenir une cérémonie annuelle de remise des prix connue pour rendre hommage aux meilleurs entreprises et entrepreneurs. Les six jurés de cette année triés sur le volet par le comité de rédaction de l’hebdomadaire Business & Finances ont rendu leur verdict : la Banque Commerciale Du Congo (BCDC) gagne le Prix de la Bonne gouvernance dans un contexte dégradé. Par ce prix, les jurés ont voulu honorer les dirigeants de cette banque pour leurs efforts de résilience et de bonne gouvernance. Ce n’est pas facile, compte tenu de la conjoncture économiques de ces trois dernières années, de maintenir l’ensemble des indicateurs de la banque toujours positifs.

Pour les jurés, la bonne gouvernance de la BCDC reflète la culture de l’excellence prônée par les dirigeants de cette banque. C’est cette culture qui caractérise la gestion et le management de cette banque, explique Pascal Kinduelo Lumbu, le président du conseil d’administration. En effet, le jury a pris en compte le fait que la BCDC possède un atout majeur, rarissime dans notre pays : la compétence, la conscience professionnelle et la rigueur comme principe de bonne gouvernance.

Et cela depuis des décennies. Contre vents et marées, la BCDC parvient toujours à arriver à bon port. Comme entrepreneur, directeur général et président du comité de direction de la BCDC, Yves Cuypers invite à continuer de croire dans les énormes potentiels de la République démocratique du Congo et de ses habitants. « La BCDC joue le jeu de l’économie congolaise et des Congolais, c’est pourquoi les entrepreneurs de la RDC ne doivent pas hésiter à s’adresser à la BCDC. Ils s’inscriront ainsi, avec nous, dans le cercle vertueux de la confiance et de la croissance », a-t-il déclaré.

La BCDC reste très attentive aux règles et principes de la bonne gouvernance d’entreprise. Celle-ci relève d’une stricte séparation des pouvoirs entre les organes d’administration, de gestion et de contrôle. « La gouvernance d’entreprise étant un processus dynamique, le conseil d’administration réévalue en permanence la structure de l’entreprise pour réagir aux changements qui s’opèrent dans les activités bancaires, à tous les niveaux de son organisation », fait remarquer Yves Cuypers.

Le comité d’audit, risques et compliance assiste le conseil d’administration dans l’évaluation du dispositif de contrôle interne au sens le plus large. Le comité d’audit, risques et compliance bénéficie de l’appui de certains services de support de la BCDC, et notamment de l’audit interne, de la direction des risques et du département compliance, ainsi que des auditeurs externes de la BCDC. La banque établit chaque année un plan qui est discuté et approuvé par le conseil d’administration. Ce plan définit les objectifs stratégiques, opérationnels, financiers et de conformité.

Les résultats font l’objet d’un contrôle permanent et des rapports d’évolution budgétaire sont établis chaque mois. Les performances opérationnelles sont évaluées par le comité de direction et par le conseil d’administration. Les systèmes de gestion des risques et de contrôle permanent prennent en compte notamment les risques de réputation et de non-conformité ainsi que les risques opérationnels et de perte financière susceptibles de menacer la stabilité financière.

Prix du Meilleur Jeune créateur

Le jury des BEF Awards a décerné le prix du Meilleur Jeune créateur de l’année, à Schoolap, l’une des 11 startups qui ont participé en septembre 2018 au concours pitching organisé par Seedstars. Schoolap a remporté ce concours. Le jury de ce concours a retenu l’idée de Schoolap d’améliorer la qualité de l’enseignement en ligne en donnant accès à des cours numériques, comme le meilleur démarrage en RDC.

Schoolap représentera la RDC au Sommet mondial des Seedstars prévu en Suisse en avril. Avec les autres startups venues des autres pays, il va tenter de remporter le Seedstars Global Winner et un prix allant jusqu’à 1 million de dollars en actions (investissements) et autres prix. Pour rappel, le 21 septembre, Schoolap avait remporté l’étape congolaise de Seedstars World. C’est la plus importante compétition de startups en phase de démarrage dans les pays émergents. L’événement avait eu lieu au siège d’Ingenious City. Au cours du concours, les startups sélectionnées ont été invitées à présenter leurs sociétés devant le jury local.

Labes Key-schoolap, qui a créé schoolap.com pour améliorer la qualité de l’enseignement via Internet en donnant accès à des leçons numériques, a été désigné « Meilleure Startup de la RDC pour sa solution innovante et durable ». Le Seedstars Summit est un programme de formation d’une semaine, avec l’opportunité de rencontrer les gagnants de plus de 65 autres pays, ainsi que des investisseurs et des mentors du monde entier. Le dernier jour du sommet est consacré à la présentation devant un public de plus de 1000 participants, avec l’opportunité de remporter jusqu’à un million de dollars en investissements et autres prix.

Seedstars World est à la recherche de startups intelligentes capables de résoudre des problèmes régionaux et/ou de développer des produits rentables pour le marché mondial. Seedstars est un groupe suisse dont la mission est d’améliorer les conditions de vie des populations dans les pays émergents en s’appuyant sur les Objectifs pour le développement durable (ODD) de l’ONU. En utilisant la technologie et l’entrepreneuriat à bon escient, Seedstars crée des synergies entre gouvernements, investisseurs, entrepreneurs, entreprises et ONG, développe des solutions à des problèmes d’envergure nationale à l’aide de partenaires privés et publics, et investit dans des startups à fort potentiel de croissance au sein de ces écosystèmes.