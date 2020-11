La CNUCED prévoit une baisse de 7 à 9 % pour 2020

LA CNUCED estime que le commerce mondial sera inférieur d’environ 5 % au 3è trimestre 2020 par rapport à la même période en 2019. Une amélioration par rapport à la baisse de 19 % enregistrée au 2è trimestre 2020, mais encore insuffisante pour sortir le commerce du rouge. Selon les prévisions préliminaires, la croissance du 4è trimestre 2020 devrait être inférieure de 3 % par rapport à la même période en 2019. Mais ce chiffre est encore incertain en raison des inquiétudes quant à l’évolution de la pandémie de Covid-19 et à son impact sur l’activité économique dans les mois à venir.

Dans Global Trade Update, la CNUCED souligne la reprise notable des échanges commerciaux de la Chine. Les exportations du pays, après avoir chuté au cours des premiers mois de la pandémie, se sont stabilisées au 2è trimestre 2020 et ont fortement rebondi au 3è trimestre, avec des taux de croissance de près de 10 %. Contrairement aux autres grandes économies, les importations chinoises se sont stabilisées en juillet et août et ont augmenté de 13 % en septembre.

Parmi les autres grandes tendances commerciales, on peut voir que les exportations des pays en développement se sont mieux comportées que celles des pays développés. La croissance annuelle des exportations des économies en développement s’est améliorée, passant de -18 % au 2è trimestre à -6 % en juillet, tandis que celles des pays développés ont augmenté de -22 % à -14 %. Aussi, aucune région n’a été épargnée par la chute du commerce international au 2è trimestre 2020, mais la baisse la plus marquée a été enregistrée dans les régions d’Asie de l’Ouest et du Sud, où les importations ont chuté de 35 % et les exportations de 41 %. En juillet, la chute du commerce reste importante dans la plupart des régions, à l’exception de l’Asie de l’Est.

De plus, la valeur du commerce international dans les secteurs de l’énergie et de l’automobile reste nettement inférieure à ses niveaux de 2019. En revanche, l’augmentation de la demande d’équipements de bureau à domicile et d’équipements de protection individuelle a entraîné de forts taux de croissance du commerce dans les secteurs des équipements de communication, des machines de bureau et des textiles et vêtements.

Baisse moins forte qu’attendu

On n’avait jamais vu ça : au 3è trimestre, le commerce mondial de marchandises s’est effondré de – 14,3 % par rapport au trimestre précédent, selon les dernières données publiées par l’Organisation mondiale du commerce (OMC). En revanche sur l’ensemble de l’année, le recul des échanges devrait être moins important que prévu. Alors qu’en avril, les économistes de l’OMC tablaient, dans leur scénario le plus optimiste, sur une chute de – 12,2 % du commerce mondial de marchandises en volume pour 2020, cette prévision a été revue à la baisse, à – 9,2 %. L’explication tient à une poussée des échanges en juin et juillet, lorsque les mesures de confinement ont été assouplies et que l’activité économique a pu reprendre.

Cependant, cette reprise demeure évidemment incertaine en raison de l’imprédictibilité de l’évolution de la pandémie. En outre, son rythme risque de s’affaiblir lorsque la demande aura été épuisée et que les entreprises auront reconstitué leurs stocks. La prévision d’une augmentation de + 7,2 % pour l’année 2021 reste donc très hypothétique.

En attendant, chaque région n’est pas logée à la même enseigne comme le montrent les données statistiques de l’OMC. Les exportations des pays d’Asie, qui auront baissé de – 4,5 % cette année, notamment tirées par la demande mondiale de matériel médical (dont les masques), devraient augmenter de 5,7 % en 2021. Celles des pays d’Europe et d’Amérique du Nord devraient enregistrer des hausses spectaculaires l’an prochain (respectivement + 8,2 % et 10,7 %), mais après une année de fort recul (- 11,7 % et – 14,7 %).

Les prévisions 2020 et 2021 des exportations de marchandises, dans le détail : Exportations (2020 / 2021) : Amérique du Nord : – 14,7 % / + 10,7 %. Amérique du Sud et Amérique centrale : – 7,7 % / + 5,4 %. Europe : – 11,7 % / + 8,2 %. Asie : – 4,5 % / +5,7 %Autres régions (Afrique, Moyen-Orient, CEI) : – 9,5 % / + 6,1 %.

Importations (2020/2021) : Amérique du Nord : – 8,7 % / + 6,7 %. Amérique du Sud et Amérique centrale : – 13,5 % / + 6,5 %. Europe : – 10,3 % / + 8,7 %. Asie : – 4,4 % / + 6,2 %. Autres régions (Afrique, Moyen-Orient, CEI) : – 16 % / + 5,6 %.

L’OMC souligne que les résultats commerciaux de 2021 pourraient être meilleurs qu’attendus, en fonction des « effets de richesse créés par la vigueur des marchés de l’immobilier et des marchés boursiers, et un coup de fouet donné à la croissance par de nouveaux secteurs technologiques tels que ceux de l’intelligence artificielle et du commerce électronique ».