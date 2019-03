La RDC peine à trouver son compte dans le partenariat Afrique-Exim Bank/ Afrexim Bank

DÉCIDEMENT la République démocratique du Congo ne rassurerait pas encore pour entrer dans le canevas mitoyen de la Banque africaine d’import-export, Afrexim Bank et de son homologue chinoise, Exim Bank of China. Le 23 juillet 2016 pourtant, le gouvernement de Kinshasa était rassuré d’avoir droit à la cagnotte de plus de 1 milliard de dollars que les deux banques partenaires s’étaient engagées à réunir, en marge de la 23è assemblée annuelle des actionnaires d’Afrexim Bank, organisée à Mahé, aux Seychelles, en vue de financer le développement des parcs industriels à travers le continent.

Le Programme d’investissements et d’industrialisation Afrique-Chine lancé par les deux banques vise notamment à équiper l’Afrique des capacités en matière de production manufacturière légère et de première transformation de matières premières et de produits de base. Ce programme est censé également couvrir le financement du commerce à travers le continent. Cependant, la durée de ce partenariat et les principaux pays africains concernés n’ont jamais été divulgués.

Éligibilité

Depuis 2017, le budget de l’État congolais ne prévoit aucun rond sur le partenariat financier Exim Bank et Afrexim Bank. Toutefois, il est des États qui tirent déjà profit de ce programme mitoyen monté par Afrexim Bank et Exim Bank of China. Dans le cadre du sous-projet Made In Africa Initiative, le Rwanda, l’Éthiopie et le Sénégal ont obtenu de substantiels financements.

L’accord entre Afrexim Bank et Made in Africa Initiative vise également à soutenir les entreprises africaines spécialisées dans l’exportation, à travers le renforcement des capacités de production et le transfert de connaissances. Afrexim Bank s’est engagé à promouvoir les exportations africaines de produits à forte valeur ajoutée, à travers notamment l’industrialisation de chaînes de production sur le continent. L’institution panafricaine dédiée également à la promotion du commerce intra-africain et extra-africain, a prêté 6,1 milliards de dollars en 2015 (+40 % en un an). Son revenu net a atteint 134 millions de dollars l’an dernier, en progression de +25 % sur un an. Depuis 1994, Afrexim Bank a approuvé plus de 41 milliards de dollars en facilités de crédit aux entreprises africaines.

Financements chinois

Toutefois, il sied de rappeler que la RDC a, en particulier, conclu un accord de financement plutôt avec Exim Bank of China. Les projets financés par Exim Bank en faveur de la RDC ont, en effet, fait l’objet d’une évaluation en 2017. Parmi les projets concernés, l’on note des projets relatifs à la construction du barrage de Zongo II, l’aménagement de l’aérogare de N’Djili (Kinshasa), de celui de la Luano (Lubumbashi), du projet de la fibre optique dans sa 2è phase (Kinshasa-Kasumbalesa) et bien d’autres. Il convient de rappeler que le partenariat conclu entre la RDC et la banque chinoise remonte à janvier 2008. La RDC et Exim Bank avaient conclu deux conventions de financement, l’une inhérente aux prêts préférentiels estimés à 35 millions de dollars pour la modernisation de l’ex-Office congolais des postes et des télécommunications (OCPT), et l’autre convention porte sur la collaboration relative au projet minier et aux infrastructures.

Malheureusement, ni le ministère des Finances ni celui des Infrastructures n’ont avancé les moindres chiffres sur le financement apporté par Exim Bank of China et son niveau d’exécution. Toutefois, Pékin a tenu que tout soit clair, sans doute pour préserver sa crédibilité face aux critiques des chancelleries et de la presse occidentale sur une certaine prétendue passivité chinoise sur les détournements des fonds que la Chine apporte sur le continent.

Selon Xu Yuanjie, conseiller économique et commercial à l’ambassade de Chine en RDC, Exim Bank a déjà accordé 360 millions de dollars de prêts au taux préférentiel à la RDC. Xu Yuanjie a également révélé le montant total des investissements est de 377 millions de dollars.