La société égyptienne Fiber Misr veut accompagner la SCPT

LES choses semblent aller vite, et c’est bon pour le moral. Faisant suite aux échanges fructueux que ces dirigeants ont eus avec Augustin Kibassa Maliba, le ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles technologies de l’information et de la communication (PT&NTIC), lors de sa mission de travail au Caire, la Société égyptienne Fiber Misr a aussitôt après dépêché à Kinshasa Osama Qadan, son vice-président en charge des opérations. Mardi 28 janvier dernier, il était l’hôte du ministre Augustin Kibassa dans son cabinet de travail. Ils ont fait un tour d’horizon sur ce que peut être l’apport de cette firme dans la digitalisation de la République démocratique du Congo. À l’issue de l’audience, Osama Qadan a déclaré à la presse que les infrastructures de base de Fiber Misr vont être la clé du développement et de la modernisation des infrastructures des télécommunications pour fournir un meilleur service aux abonnés. « L’entretien avec le ministre a été très productif. Nous avons un programme qui sera mis en œuvre avec les sociétés clés dans ce secteur en RDC pour voir comment nous pouvons partager l’expérience de l’Egypte avec elles », a-t-il souligné. Comment Fiber Misr compte-t-elle investir en RDC ? De plusieurs façons : « Premièrement, nous partagerons notre expérience, nous avons initié en Égypte plusieurs projets. Deuxièmement, nous apportons une nouvelle opportunité et de nouveaux investissements en RDC pour aider à réaliser et à mettre en œuvre le projet dont nous parlerons avec le gouvernement congolais ».

Au cours de son séjour à Kinshasa, Osama Qadan a visité la Société congolaise des postes et des télécommunications (SCPT) où il a eu des discussions avec Patrick Umba, le directeur général, afin de se rendre compte du fonctionnement de cette entreprise publique. Le vice-président de Fiber Misr a notamment visité la salle NOC (Network Operating System) à partir de laquelle on supervise les réseaux de télécoms à distance, on fait la maintenance préventive et curative des équipements réseau ; ainsi que les salles des équipements Backbone de transmission par câble à fibre optique en RDC et de NJN (New Generation Network) aménagée pour fournir le réseau d’accès aux clients. Satisfait des efforts fournis par la SCPT, Osama Qadan a promis un accompagnement financier et technique pour les grands projets de la SCPT.

« Je remercie le DG pour la visite à la SCPT, et je suis satisfait de constater que sous son leadership, des grands travaux et des grands projets sont en train d’être effectués à la SCPT. L’idée dans les échanges, c’est d’avoir une vue générale de la situation des infrastructures et des projets de développement pour investir dans le réseau national congolais de transmission par fibre optique ainsi que dans d’autres projets », a-t-il souligné. Et d’ajouter : « Après avoir eu une très bonne idée de ce qui se fait, nous allons retourner en Egypte pour préparer une proposition financière et technique, afin de revenir pour accompagner la SCPT dans les grands projets. » Pour sa part, le directeur général de la SCPT a déclaré : « Nous avons eu de très bonnes discussions. Nous voulons remercier d’abord le chef de l’État pour l’opportunité qu’il a donnée à la SCPT d’entrer en contact avec ces grands investisseurs, mais ensuite le ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles technologies de l’information et de la communication qui a été jusqu’en Egypte, et dont les actions commencent à se concrétiser, notamment avec la venue des investisseurs qu’il a rencontrés en Égypte ».

Et de poursuivre : « La SCPT est confrontée à beaucoup de défis, nous sommes en train de réaliser pas mal de choses comme il a dit et constaté, mais nous avons besoin d’un accompagnement. Et donc, aujourd’hui, nous sommes très ouverts par rapport à une collaboration ou une participation des investisseurs, particulièrement ceux qui viennent de l’Egypte qui ont une certaine expertise que nous pouvons partager ensemble. »

Le vice-président chargé des opérations de Fiber Misr a également pris part à une réunion avec les opérateurs de télécoms, présidée par le directeur de cabinet du ministre des PT&NTIC, toujours dans le cadre de la coopération Égypte-RDC. Le mercredi 29 janvier, Osama Qadan a visité d’autres sociétés du secteur. Pour rappel, Fiber Misr a pour principal engagement de fournir aux marchés égyptiens et africains (gouvernements et entreprises) des solutions TIC de pointe, un support d’infrastructures et des services conçus, construits et exploités par les employés hautement qualifiés. Ceci s’inscrit dans la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui veut que l’Internet soit accessible à tous pendant son quinquennat.