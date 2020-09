L’avenue Elengesa déroule son tapis de goudron à Makala

Ça y est ! Adi-Construct, l’entreprise d’études et de construction a commencé le samedi 19 septembre les travaux d’asphaltage de l’avenue (Pierre) Elengesa sur une distance de 500 m. C’est un pari fou et osé qui vient d’être gagné. La veille, comme d’un rituel d’exorcisme pour conjurer le mauvais sort, les gens de Makala et Bumbu se sont donné rendez-vous la nuit pour chanter et danser. Le lendemain matin l’avenue était bondée de monde. Tout le monde ne voulait pas rater l’événement de l’enrobage de la chaussée ou se le faire raconter.

Quand les incrédules ont vu les camions benne d’Adi-Construct chargés de bitume, alors l’événement a pris l’allure de grande liesse (joie débordante et collective). C’est vraiment une ode à la joie que l’on entendait. Les habitants de Makala et Bumbu sont tout simplement impatients. Ils comptent les jours qui restent avant l’inauguration de la chaussée asphaltée. Les équipes d’ingénieurs et ouvriers d’Adi-Construct sont à pied d’œuvre. Les travaux avancent très bien à la grande satisfaction des résidents de Makala comme le témoignent ces images.

La partie qui vient d’être enrobée, c’est le plus difficile du chantier, précise Yves Penge, l’ingénieur en chef du chantier. Il a fallu d’abord assainir cette partie marécageuse sur presque 1 km (825 m). Les travaux ont consisté à réaliser une sous-couche de la fondation pour stabiliser le sol marécageux avec les moellons, puis à mettre la couche de fondation de base et le corps de la chaussée avant de passer à la couche de roulement.

L’ingénieur Yves Penge qui supervise les travaux, souligne : « Les travaux ont consisté à réhabiliter (asphaltage) d’abord l’avenue Elengesa sur une longueur de 1.6 km. La seconde partie consiste à construire la route sur une longueur de 4.4 km. »

Le rêve des résidents

Les résidents de Makala déclarent être émerveillés par le travail que réalisent les ingénieurs et les ouvriers d’Adi-Construct. Disciplinées, elles font montre de rapidité, sérieux, et respect des normes mais surtout de prise en compte de l’impact environnemental. Le bitumage de l’avenue Elengesa aura l’avantage historique de doter la commune de Makala d’une artère principale qui va relier six communes de Kinshasa : Kasa-Vubu, Ngiri-Ngiri, Makala, Bumbu, Selembao et Mont Ngafula. Lorsqu’elle sera totalement construite, la route va faciliter la mobilité de la population de la place Victoire à Matonge jusqu’à la maison communale de Mont Ngafula, sans détour. Ce qui va réduire les bouchons sur les avenues Université et By Pass au niveau du rond-point Ngaba.

C’est depuis 70 ans que la population de Makala rêve d’asphalte. Devinez la joie des enfants qui n’ont jamais vu des véhicules, quand le bulldozer d’Adi-Construct s’est mis à l’œuvre pour dérouler le tapis de goudron. On s’attend à un renouveau urbanistique car la route va tout changer, à commencer par la mobilité, les activités commerciales, l’immobilier, etc.

Outre la route, Gentiny Ngobila Mbaka, le gouverneur de la ville de Kinshasa,a promis à la population de Makala l’éclairage public afin de lutter contre le banditisme. L’inauguration de l’avenue asphaltée sera un moment d’émotion vraie qui va à jamais marquer l’histoire non seulement de cette commune mais aussi celle de la capitale de la RDC.