Le Club de Kinshasa toujours payé au-delà des limites budgétaires

Selon les projections de 2018 du ministère des Finances, l’intérêt sur la dette intérieure est de 23.5 milliards de FC et 5 millions pour la dette commerciale locale. Ces prévisions de dépenses ne sont pas à confondre avec la dette due au Club de Kinshasa insérée d’ailleurs dans le stock de la dette extérieure, soit plus de 338 milliards de FC. La part réservée au Club de Kinshasa est de plus de 104 milliards de FC et un intérêt sur la dette de 16.5 milliards de FC.

Zaïrianisation

Dix neuf créanciers en 1986 lors de sa création, le Club de Kinshasa regroupait, lors de l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative des pays pauvres tr-s endettés (IPPTE) par la RDC en 2010, quelque trente quatre créanciers. Il s’agit notamment des privés et des entreprises bancaires non assurés en République démocratique du Congo, naguère victimes de.la politique de la zaïrianisation (nationalisation à la Mobutu) entre 1973 et 1974.

Quant à la dette intérieure, en 2017, le gouvernement avait programmé 48.4 milliards de FC ; à fin septembre, 26.1 milliards avaient déjà été liquidés. Selon le ministère du Budget, à fin décembre, l’État a payé 34.9 milliards, soit une réalisation de 72 %, contre 104.4 % pour la dette extérieure, soit 173.1 milliards de FC pour des prévisions de 165.8 milliards de FC. Naturellement, les créanciers regroupés au sein du Club de Kinshasa devraient se frotter les mains.

A contrario, la Fédération des entreprises du Congo (FEC), principale association patronale, estime que le gouvernement ne fait pas assez pour des dettes criardes des fournisseurs locaux qui s’élèveraient à plus d’un demi- milliard de dollars. Le gouvernement sous Augustin Matata avait remis en doute le montant avancé par la mouvance patronale.

Rapports en dents de scie

Nos sources rapportent des brouilles entre l’alors 1ER Ministre et le président de la FEC, Albert Yuma Mulimbi, dont la paie d’une livraison des drapeaux avait été gelée sur ukase de la primature. Toutefois, selon les estimations du ministère du Budget, la dette publique aurait été payée à fin décembre 2017, à 97.1 % des prévisions, soit 208.1 milliards de FC et des frais financiers qui englobent les intérêts sur la dette à plus de 123 milliards de FC, soit un taux d’exécution de 100,5 %.

En 2016, la dette intérieure a été payée à hauteur de 268 %, soit 53 603 821 485 FC versés aux fournisseurs locaux contre des prévisions de 20 milliards de FC. Mais en marge de la traditionnelle cérémonie entre le gouvernement et le patronat, le numéro un de la FEC a été très critique contre le gouvernement, notamment sur la question de la dette intérieure.

Au lieu de 9.7 milliards de FC prévus, le gouvernement a décaissé 49.4 milliards pour honorer sa dette commerciale, soit un taux de réalisation de 507.7 %.

Paie au-delà des prévisions

Par ailleurs, les dettes dues au Club de Kinshasa (reprises dans la rubrique de la dette extérieure comme celles du Club de Londres et de Paris) ont été payées à 1 084.2 %, sur des prévisions de 1.8 milliard de FC.

L’exécution a été de 19.7 milliards de FC, soit plus de 21 millions de dollars. Mais des analystes estiment que ces fonds ne sont pas reversés dans le secteur des biens et services. D’aucuns se demandent ce qui se couvre aujourd’hui sous la casquette de Club de Kinshasa. Nombre de victimes de la zaïrianisation étaient Belges, Grecs, Portugais et dans une moindre proportion, Italiens et Français. À la suite de la création de l’Office des biens mal acquis (OBMA), il a non seulement été fait constat de vrais faux biens zaïrianisés et de faux vrais immeubles, des usines et des plantations.

De fausses vraies victimes de la nationalisation de Mobutu auraient également été décelées, rapporte-on. Hélas, l’OBMA s’est trempé dans des affaires de vente des biens immobiliers sous le label des biens sans maître à tel point que l’opinion a salué sa dissolution sous le régime de Transition dit de 1+4 après l’Accord de Sun City. En 2009, lorsque le gouvernement (Muzito) avait payé à plus de 500 % les dettes de l’État, un élu de la majorité fit publier à travers la presse la liste des bénéficiaires. Plutôt… des politiques.