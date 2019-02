Le jury attribue son prix spécial à Equity Bank

La récompense spéciale de Business & Finances Awards va à James Mwangi, PDG d’Equity Group, désigné banquier africain de l’année 2018. Le Kenyan multiplie les efforts pour faire de sa banque une institution de référence au monde.

Equity Bank affiche une croissance enviable grâce à une série d’innovations et à des investissements diversifiés autres que les crédits aux consommateurs. En RDC, ProCredit Bank Congo a changé de dénomination sociale pour devenir définitivement Equity Bank Congo SA. C’est Célestin Mukeba Muntuabu, le directeur général de ProCredit Bank Congo, filiale du groupe Equity Bank, lui-même, qui a annoncé cette nouvelle.

C’est donc la fin d’un processus de changement d’actionnariat au sein de ProCredit Bank Congo engagé en 2015 avec l’entrée d’Equity Group Holding Plc comme actionnaire majoritaire (86 %).

Expansion

Equity est un grand groupe bancaire d’Afrique de l’Est et du Centre, capitalisé à hauteur de près de deux milliards de dollars, avec un total actif supérieur à cinq milliards de dollars.

La banque a pour ambition de demeurer le leader dans le secteur financier en RDC, selon les dirigeants de sa filiale congolaise. Célestin Mukeba Muntuabu incarne le dynamisme et le renouveau de la banque. D’après lui, Equity Bank Congo veut « transformer les vies et les moyens de subsistance de notre peuple sur le plan économique et social en leur offrant des services financiers modernes et inclusifs qui maximisent leurs opportunités ».

Le Groupe Equity est l’un des groupes bancaires les plus solides de la région avec des plans d’expansion extrêmement intéressants et attractifs. Il a déjà ouvert plusieurs nouvelles agences. Cette expansion fait partie du plan visant à ouvrir 76 nouvelles agences à travers le pays au cours des trois prochaines années. Fin 2014, le groupe a finalisé une restructuration interne qui a abouti à sa transformation en une société de portefeuille hors exploitation, Equity Group Holdings Limited (EGHL) afin de répondre davantage à ses objectifs.

La branche banque a été fondée en 1984 comme Equity Building Society (EBS). En 2004, il a transformé une véritable Banque commerciale, Equity Bank Limited (EBL). En 2006, la Banque est listée à la Bourse de Nairobi où elle est devenue la plus grande banque par capitalisation boursière. L’annonce a également attiré Helios, un investisseur stratégique, pour investir 185 millions de dollars en 2007. Transformation du groupe dans un groupe bancaire en pleine expansion de la Panafricaine a été une source d’inspiration pour beaucoup.