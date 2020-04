Le virus tue, il faut en être vraiment conscient

SELON le Comité multisectoriel de la riposte à la pandémie de Covid-19, la situation épidémiologique dans les zones touchées (Kinshasa, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Kwilu) au 19 avril est arrêtée comme suit : depuis le début de l’épidémie déclarée, le 10 mars dernier, le cumul est de 332 cas confirmés. Au total, il y a eu 25 décès et 27 personnes guéries ; 152 cas suspects sont en cours d’investigation ; 5 nouveaux cas ont été confirmés à Kinshasa ; 0 guéri ; 0 décès parmi les cas confirmés ; 127 échantillons testés. Les autres cas non indiqués sont soit en hospitalisation ou pris en charge hors structure par les équipes de la riposte. À cette date, 5 provinces sont touchées : Kinshasa (320 cas), Nord-Kivu (5 cas), Sud-Kivu (4 cas), Ituri (2 cas) et Kwilu (1 cas). À Kinshasa, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le 1ER Ministre, a réuni, le samedi 18 avril, à la primature, Eteni Longondo, le ministre de la Santé ; Jacqueline Penge Sanganyoi, la ministre près le 1ER Ministre ; Gentiny Ngobila Mbaka, le Gouverneur de Kinshasa ; le professeur Jean Jacques MuyembeTamfum, le coordonnateur du secrétariat technique du Comité multisectoriel de la riposte à la pandémie de Covid-19 ; et Sylvano Kasongo, le commissaire provincial de la police de Kinshasa. Il a été question de faire l’évaluation du confinement de Gombe et la poursuite de la mise en œuvre des stratégies de lutte contre le coronavirus.

À l’issue de cette réunion, Gentiny Ngobila a indiqué que la fin du confinement de Gombe sera progressive, avec dans un premier temps la réouverture des supermarchés et épiceries pour les résidents, ainsi que des guichets de banque. L’accès à Gombe reste réglementé et le badge dérogatoire exigé. Par ailleurs, le port de masque, même de fabrication artisanale, est désormais obligatoire dans la capitale. La police y veillera scrupuleusement, tout comme sur le respect de la distanciation sociale et des mesures d’hygiène. Ces mesures, a dit le Gouv’ de la ville, visent à préserver les acquis du confinement de Gombe, et renforcer la prévention. Selon les équipes de riposte, la pandémie continue à se propager et la maladie se transmet désormais au sein du cercle familial. Les tests positifs ont dépassé la barre de 20 cas quotidiens, alors qu’il se situait à moins de 5 cas il y a peu.

Contrairement aux rumeurs, le confinement des communes de Kintambo et Ngaliema n’est pas à l’ordre du jour. Seules les personnes testées positives au Covid-19, quel que soit leur lieu de résidence, seront confinées à domicile. Déconfinement et confinement, l’objectif ultime est d’éviter que la propagation gagne le district de Tshangu à l’Est de la capitale où est concentrée la majeure partie de la population.

D’après le professeur Muyembe, le confinement a porté des bons résultats à Gombe. Les faiblesses constatées ont été analysées minutieusement pour des solutions adéquates lors de prochaines opérations.