Les hommes et les femmes de la FEC

L’audit réalisé par la Chambre de commerce et d’industrie de la ville de Marseille s’inscrivait dans le cadre du projet de renforcement des capacités de la Fédération des entreprises du Congo (FEC). Les conclusions de cet audit financé par l’Agence française pour le développement (AFD) ont été mises en application dès juin 2016. Elles portaient sur le renforcement du savoir faire de la FEC en matière de lobbying auprès des pouvoirs publics, le développement des activités de promotion des affaires, c’est à dire les services d’appui aux entreprises.

Et en juillet 2017, la FEC a fait le grand ménage. L’administrateur-délégué (AD), Kimona Bononge, a signé en date du 26 juillet la « Note de service 011/2017 » relative à l’affectation des cadres de la fédération. Ci-après, la composition des staffs qui animent, depuis, les commissions nationales et les comités professionnels de la FEC.

Commission nationale des Réformes : Yvonne Mbala de Perenco (présidente), Cynthia Aridja (secrétaire).

Commission nationale de l’Économie, des Finances et du Budget : Henri Wazne de la Sofibanque (président), Jean Kamandji (secrétaire). Comité professionnel des messageries financières : Barnabé Makalebo de Soficom (président), Arthur Mukuna (vice-président). Comité professionnel des assureurs-conseils : Valery Safarian d’Orbis (vice-président).

Commission nationale juridique : Upio Kakura de la SONAHYDRO (président). Comité professionnel des cabinets d’avocats.

Commission nationale des Relations extérieures : Ambroise Tshiyoyo de la Chambre de commerce et d’industrie franco-congolaise (président), Rashid Patel d’Asem (vice-président).

Commission nationale sociale : Patricia Gieskes Veringa de The Job Factory (présidente), Yvette Ndomba de Cobil (vice-présidente). Comité professionnel des entreprises privées de placement : Moupondo Mbanzi de Sodeico (président), Houssard Ludovic (vice-président). Comité professionnel des centres et instituts de formation professionnelle : Joseph Kaseya (secrétaire).

Commission nationale de l’Industrie : Hugues Toto d’Entreprise générale Malta Forest (président). Comité professionnel des imprimeurs et de l’industrie du papier (à redynamiser) : Antoinette Kipulu de l’Imprico (présidente), José Mbala de Samkha (vice-président). Comité professionnel des industries pharmaceutiques : Desso Kaningini de Pharmakina (président). Comité professionnel des cimenteries : Ilondo Leny de PPC Barnet (président), Riadh Ben Nyumba ya Akiba de la CIMKO (vice-président). Comité professionnel des fabricants des produits cosmétiques (à redynamiser) : José Halafu de Femco (président). Comité professionnel des industries des emballages plastiques : José Minga’s de Congo Futur, Robert Franco de Francoplast (vice-président).

Commission nationale de l’Agriculture et des Forêts : Jean Claude Hoolans de Nocafex (président), Pedro Trindade de Sodefor (vice-président en charge de forêts), Paul Mabiala Landu de GPE (vice-président en charge de l’agriculture). Comité professionnel du bois : Constant Kaba (secrétaire). Comité professionnel du café et du cacao : Emmanuel Rwakagara de Coopac (président), Ludovic Hoolans de Miluna (vice-président). Comité professionnel du caoutchouc : Paul Mabiala Landu (président). Comité professionnel de l’huile de palme : Raymond Batanga de Feronia (président), Antonio De Souza de Gecotra (vice-président). Comité professionnel des cultures vivrières : Espérance Belau de Belpes (présidente), Marie Martine Safi Kazadi Yowa de l’Ets Natiga/ACCORDEPE (vice-présidente). Comité professionnel de l’environnement, de l’agroforesterie et du développement durable : Constant Kaba et Rose Bamanya (secrétaires). Comité professionnel de la pêche et de l’élevage : PJ Van Braekel de Sogenac (président),.

Commission nationale de l’Énergie : Eric Monga de Trade Service (président), Jean Philippe Waterschoot de Carrigrès (vice-président).

Commission nationale des Transports : Rashid Patel d’Asem (président), Victor Minesi de TRC (vice-président). Comité professionnel des transporteurs routiers : Victor Minesi (président), Hilaire Ndjate d’Afritrans (vice-président). Comité professionnel des transporteurs aériens : Norbert Sengamali de Congo Airways (président), Didier Bokungu de Malu Aviation (vice-président). Comité professionnel des prestataires au sol (handling) : Michel Tshefu d’ATS (président), David Mavinga de GAS (vice-président). Comité professionnel des agences de voyage : Steve Kabasele d’Acrep (président), Éric Lambion de CTS (vice-président). Comité professionnel des agents maritimes : Patrick Amisi de Comexas (président), Hubert Nzadi de Maersk et Leliot Noblesse de Bolloré (vice-présidents). Comité professionnel des transporteurs fluviaux et lacustres : Didier Mukoma de Gecotra (président), Michel Hoolans de Nocafex et Akaralogbe Bundu de Celco SA (vice-présidents).

Commission nationale des Télécommunications : Barthe Ntshabali d’Airtel (président), Léon Ntale de Microcom (vice-président). Comité professionnel des fournisseurs de services de téléphonie : Barthe Ntshabali (président). Comite professionnel des fournisseurs de services internet : Léon Ntale (président). Comité professionnel des messageries postales : Daniel Mavinga de Bolloré (président), Jean Marie Kalonji de Kin Express (vice-président).

Commission nationale des Hydrocarbures : Georges Mukuna de Cobil (président). Comité professionnel des pétroliers nationaux : Pauline Mona Kayoko de Mona Luxe (présidente), Benjamin Amato de Sodep et Marcel (vice-présidents).

Commission nationale des Travaux publics : Donatien Kasseyet d’Axcess Congo (président). Comité professionnel des entreprises de construction : Donatien Kasseyet (président), Bernard Mpemwangi de Bacom (vice-président).

Commission nationale du Commerce et des PME : Mula Akbar de Société agricole et commerciale du Congo (président), Afani Machozi (vice-président en charge du commerce). Comité professionnel des entreprises de gardienage : Louis Yuma Biaba de Magenya (président). Comité professionnel des hôtels, restaurants et cafés : Félicien Muleba d’Auberge Le Marinel (président national), Mido Onfere d’Orangeraie (vice-président national), Tharcisse Banzira d’Hôtel Salama (président). Comité professionnel des agences de publicité : Fely Samuna de Rainbow Advertising (président), Anderson Likutu de Panneau Géant (vice-président). Comité professionnel des afficheurs : Bonaventure Nzolatima de Dispromalt (président), Alex Mubu (vice-président). Comité professionnel des transitaires et commissionnaires en douane : Dieudonné Sumahili de Gécotrans (président), Nathalie Mbilo de Comexas (vice-président). Comité professionnel des concessionnaires automobiles et pièces de rechange (à redynamiser) : Patrick Mulumba (secrétaire). Comité professionnel des grossistes du secteur pharmaceutique : Yvon Cizubu de Pharmans (président).

Commission nationale des Femmes entrepreneurs : Eliane Munkeni d’ACF (présidente), Angélique Buisine de Sodopal SPRL, Espérance Belau de Belpes, Béatrice Ifanga de Beki Construct, Joëlle Bile d’Agence F4 (vice-présidentes).

Chambre des Mines : Charles Kyona (président), Cyrille Mutombo de Kibali Gold (vice-président/or), Gaspard Yawili de TFM (vice-président/cuivre et cobalt), John Kanyonyi de Metachem SPRL (vice-président/stanifères), Norbert Lubanda Luesu de Sacim (vice-président/diamant).

Commission nationale du Climat des affaires : Philippe Falesse de GBE (président).

Commission nationale des Jeunes entrepreneurs : Serge Nawej de Proxima (président).

Commission des sages : Pascal Kinduelo Lumbu (président).