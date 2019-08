LE FRANÇAIS Bernard Arnault, le directeur du groupe LVMH, est désormais le deuxième homme le plus riche du monde, d’après le classement de Bloomberg Billionaires Index. Il détrône, pour la première fois, Bill Gates, le fondateur du groupe Microsoft. Son patrimoine, estimé à 108 milliards de dollars, dépasse de quelque 200 millions celui de Bill Gates. Ce saut au classement de ce milliardaire français de 70 ans est justifié par le cours boursier impressionnant de LVMH cette année, dont il détient 47 % du capital. La fortune de Bernard Arnault a ainsi augmenté de 39 milliards de dollars, rien qu’en 2019, le plus fort gain individuel jamais vu parmi les plus grandes fortunes du monde, explique le Bloomberg Billionaires Index.

D’après Bloomberg, cette année a été particulièrement florissante pour les milliardaires français. Bernard Arnault, François Pinault et la famille Bettencourt ont combiné, à eux seuls, des gains de plus de 57 milliards de dollars. De là à dire que les milliardaires français s’enrichissent plus vite que les autres. Le patrimoine cumulé par les 14 milliardaires français a progressé de 78 milliards de dollars depuis le 31 décembre 2018, selon le dernier classement Bloomberg.

Un record battu

L’agence financière révèle que la richesse cumulée des 14 milliardaires français figurant dans son Top 500 mondial s’est accrue de 34,8 % depuis le 31 décembre 2018. C’est un record ! Ces « premiers de cordée » ont cumulé une croissance de leur patrimoine de 78 milliards de dollars.

Bloomberg Billionaires Index explique que c’est une hausse bien plus forte que celle enregistrée dans tous les autres pays. Elle est même légèrement supérieure à celle des grandes fortunes thaïlandaises (+ 32,7 %) et singapourienne (+ 30,8 %).

Avec 23 %, le Danemark clôt le Top 5 mondial de la croissance derrière le Japon (+ 24,2 %). Cette croissance française est deux fois plus importante que celle des plus riches des Chinois (+ 17 %). Quant aux Américains, ils feraient presque pâle figure avec seulement 15 % de hausse.

Cet indice des milliardaires de l’agence Bloomberg est défini selon l’évolution de leurs actifs industriels cotés ou publics. Ce classement toutefois exclut les pays dont le nombre de milliardaires est insuffisant pour être significatif.

C’est notamment le cas du Nigeria avec Aliko Dangote dont la fortune a crû de 16,8 milliards de dollars (soit 60 %) en 2019. Le secret de la première place des fortunes françaises dans ce classement s’explique également par les activités dans laquelle celles-ci sont investies: le luxe et les cosmétiques, deux activités dont le succès mondial (et donc la valorisation en Bourse) ne se dément pas.