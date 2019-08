L’hôpital Biamba Marie Mutombo se dote d’un nouveau scanner high tec

LE SCANNER que vient d’acquérir l’hôpital Biamba Marie Mutombo, est un don de la Fondation du milliardaire américain Michael Bloomberg, très engagé dans la bataille contre le réchauffement climatique – un combat qui lui vaut d’ailleurs d’être envoyé spécial de l’ONU pour le climat -. C’est un équipement haut de gamme qui fera davantage la fierté de cette formation médicale, l’une des mieux équipées du pays en plateau technique.

La cérémonie d’inauguration officielle ou de mise en service de ce matériel de haute technologie et important pour la santé publique a eu lieu, mardi 16 juillet. C’est le Chairman, lui-même, Jean-Jacques Mutombo Dikembe Mpolondo Mukamba, président de la Fondation qui porte son nom et promoteur de cet hôpital dédié à la mémoire de sa chère mère décédée, qui a coupé le ruban symbolique. Une cérémonie sobre, certes. Mais très significatif, comme l’a si bien dit Mpoy Louman, l’administrateur délégué de cet hôpital et centre de recherche. Prenant à son tour la parole, l’Administrateur Délégué de l’hôpital, Mpoy Louman, se dit très satisfait de cette acquisition. « C’est avec un grand plaisir, et nous devons tout l’honneur au Chairman Mutombo Dikembe, pour avoir tout fait afin que nous obtenions un nouveau scanner. Nous remercions tout celui qui a concouru à sa réalisation, car cela a été effectué très rapidement… », a-t-il fait remarquer.

Réduire les évacuations

La mise en service de ce scanner, a déclaré Mutombo Dikembe, contribuera à réduire les évacuations sanitaires à l’étranger pour des examens appropriés. Pour lui, c’est un motif de satisfaction. Mutombo Dikembe n’a pas manqué de remercier la fondation de Michael Bloomberg (qui a renoncé en mars à se lancer dans la course pour la présidentielle 2020), pour « ce don merveilleux » au peuple congolais.

Le chairman a eu des mots justes pour rendre un hommage mérité à tous ceux qui ont contribué à l’installation de cet appareil innovant, dédié au peuple : « Au nom de la Fondation Mutombo Dikembe, au nom de mon ami Michael Bloomberg, qui a tout fait afin que nous ayons ce nouveau scanner et au nom de nos amis de Siemens, sans oublier l’équipe de Biamba Marie Mutombo, avec son directeur administratif, nous voulons vous présenter ce geste qui a été fait au peuple congolais par la Fondation Michael Bloomberg. Et comme en pareille circonstance, il a remercié Siemens et tous les partenaires qui ont tout fait pour que cet appareil médical soit livré à temps et fonctionnel à l’hôpital Biamba Marie Mutombo, pendant le temps de son séjour en République démocratique du Congo, son pays d’origine.

C’est l’équipementier allemand Siemens qui a fourni et installé le scanner à Kinshasa, et a renforcé les capacités de l’équipe médicale de cet hôpital. Le professeur Michel Lelo, spécialiste en imagerie médicale ayant une expérience avérée de plus de 30 ans dans l’usage du scanner, a expliqué que c’est un matériel haut de gamme (60 barrettes) pimpant neuf. « Non seulement il est capable de réaliser tous les examens de la tête, du cou, du thorax, de l’abdomen, du bassin et des membres, cette machine est aussi à même de faire les examens du cœur, du torse ainsi que des vaisseaux du cœur. Ce qui est très important pour les cardiologues », a-t-il souligné. Bref, le nouveau scanner de l’HBMM est une machine « ultra rapide ».

Le prix importe peu

Raison pour laquelle, le promoteur de l’HBMM, l’ancienne star de la NBA aux États-Unis a lancé un appel patriotique à la population et aux médecins du pays à de ne pas hésiter à recourir aux meilleurs services que pourra désormais offrir cet établissement de santé grâce à son scanner de haute technologie. « Pour moi, ce n’est pas le prix qui importe, mais la qualité de l’outil mis à la disposition de la population congolaise », a indiqué Mutombo Dikembe.

Qui rassure sur l’usage du matériel : « Nous avons un personnel bien qualifié, l’équipe de Siemens qui fournit cet appareil, est sur place pour assurer la formation du personnel sur l’usage. Ce scanner est connecté avec la centrale de Siemens en Europe, donc il est capable d’apporter toutes les réponses. » D’ailleurs, Patrick Liekens, le directeur pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale au sein du groupe Siemens, partenaire de la Fondation Mutombo Dikembe et fournisseur, a renchéri en disant que « ce scanner fait partie d’un système de dernière génération, très innovant, qui permet de faire des images de très haute qualité, des diagnostics de très haut niveau ». Et de préciser : « Nous sommes très contents de pouvoir installer cet équipement au sein de cet hôpital. C’est la première fois qu’une telle machine est installée dans la sous-région. »

L’administrateur délégué de l’hôpital souligne que le nouveau matériel est disponible à tous et à un prix abordable. C’est-à-dire le « prix juste », déterminé par plusieurs éléments objectifs qui y concourent. Donc, ça sera le « prix coûtant », étant donné que l’HBMM ne pratique pas les prix spéculatifs. LHBMM a été inauguré le 17 juillet 2007.