RDC-Tunisie : entente cordiale pour une coopération sud-sud tous azimuts

AUGUSTIN Kibassa Maliba, le ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles technologies de l’information et de la communication, a reçu à son cabinet, le 26 novembre, Bouzekri Rmili, l’ambassadeur de Tunisie en République démocratique du Congo, accompagné pour la circonstance par un investisseur de son pays. Il s’agit de Moez Mlika, du groupe Tawasol et directeur général de la firme tunisienne Hayatcom. Au cours de l’entretien, il a été question de coopération sud-sud entre la RDC et la Tunisie. Le directeur général de Hayatcom a déclaré au ministre des PT&NTIC qu’il est souhaitable d’accompagner la RDC dans son développement en lui faisant profiter de l’expertise de son groupe dans le domaine des télécoms. « Nous sommes présents en RDC depuis il y a maintenant deux ans et demi, en tant que succursale. Cette semaine, nous venons de passer en filiale avec une société de droit congolais parce que nous croyons en le potentiel de développement dans votre pays et nous souhaitons vous accompagner dans ce développement, vous faire profiter de notre expertise, notre savoir-faire, faire carrément un transfert de savoir-faire de la Tunisie vers la RDC », a dit le DG de Hayatcom.

Il a par ailleurs indiqué que le secteur des télécoms reste le principal champ d’action de sa firme. « Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est construction des réseaux télécoms : la fibre optique, l’installation GSM, des pilonnes et des matériels de télécommunications. Nous faisons des Swaps, 3G et 4G.

Donc cette activité est l’une de nombreuses activités de notre groupe qui est également présent dans tout ce qui est industrie de l’aluminium, la promotion immobilière et du tourisme », a encore souligné Moez Mlika.

Et d’ajouter : « C’est une première visite, et j’espère qu’il y en aura d’autres afin de développer ce secteur-là, également à côté des télécoms par lequel nous avons commencé. Nous avons l’intention de nous étendre à d’autres secteurs que nous maîtrisons et sur lesquels on travaille déjà. » Le groupe Tawasol fonde son action sur la coopération sud-sud, notamment sur le partage du savoir-faire, raison de sa présence dans plusieurs pays africains.

Transfert de compétences

« Nous sommes des panafricains car vous trouverez chez nous plus de volonté pour le transfert de savoir-faire que vous ne trouverez nulle part ailleurs », explique Moez Mlika. Qui fait remarquer : « Nos amis chinois et européens ne sont pas forcément à l’aise pour ce genre de choses, mais nous n’avons aucun problème avec ça. » Et de poursuivre : « Au contraire, nous sommes installés dans d’autres pays, par exemple, au Burkina Faso, en Guinée Équatoriale.

Ce que nous faisons vraiment, c’est former vos ingénieurs, vos techniciens à ces techniques de pointe, afin qu’il y ait un savoir-faire local qui puisse bien évidement faire profiter le pays de ces compétences. »

Pour rappel, Hayatcom est une société qui s’est spécialisée, au fil des années, dans la réalisation des projets les plus complexes et portants sur plusieurs corps de métiers, notamment les réseaux de télécommunications, un secteur générateur de recettes pouvant aider la RDC à savourer son développement à travers le ministère des PT&NTIC.