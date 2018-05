Sécurité aérienne: Congo Airways bien cotée par le cabinet Litson

L’audit de sécurité mené en octobre 2017 a été sanctionné par un certificat qui a été remis fin mars 2018 à Congo Airways. Le précieux « Certificate Achievement) porte, en effet, la signature personnelle du patron (CEO) de la société de conseil en sécurité aérienne et systèmes de gestion de la qualité, Mike Litson, comme pour attester que ce n’est pas un document monté des pièces qui a été attribué à Congo Airways par des affairistes à la moralité douteuse.

Audits à répétition

Il sied ainsi de rappeler que sur la liste des audits subits par Congo Airways, l’on énumère ceux déjà réalisés par la Mission de stabilisation de la paix au Congo, MONUSCO ainsi que par l’IOSA (IATA Operational Safety Audit), programme d’audit développé par l’Association internationale du transport aérien mieux connu sous son sigle anglais IATA. Ce programme est entré en vigueur en 2001 et regroupe au moins 1 200 standards qui couvrent plusieurs réglementations dont celles de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

La firme pétrolière française TOTAL a également mené son audit de sécurité sur Congo Airways et a attribué une note de satisfecit au transporteur aérien congolais confirmant ainsi la devise chère à l’entreprise managée par Désiré Balazire Bantu : « le plaisir de voyager ». Le personnel des organisations internationales et des missions diplomatiques, pour se rendre à l’intérieur du pays, devraient soit prendre les aéronefs des Nations unies ou emprunter des vols régionaux en passant par les pays étrangers parce que les assurances ne les couvraient dans les cercueils volants d’hier. La consécration, si c’en est une, est venue du cabinet Litson &Associate avec le Certificate for aviation review.

eSMS-Simplified

Pour mémoire, Litson & Associates est une société de conseil en sécurité aérienne et systèmes de gestion de la qualité et est représentée sur le continent par Hi-Fly Marketing, société sud-africaine spécialisée dans les services techniques dans l’industrie aéronautique africaine. Litson & Associate constitue à ce jour la principale société indépendante de conseil et de formation en matière de sécurité aérienne au niveau mondial. Ses conseillers et autres formateurs chevronnés en sécurité aérienne sont disponibles pour aider les clients qui ont besoin de conseils solides en matière de sécurité aérienne.

Litson effectue des examens de sécurité aérienne des exploitants d’aéronefs partout dans le monde. Litson tient toujours à comparer le résultat de ses examens de contrôle aux normes de l’aviation du client ou aux normes propres à l’aviation mondiale avant de le publier. Litson a mis au point un outil eSMS-Simplified basé sur le Web, unique et sécurisé, eSMS-S ™, qui rend l’implémentation de SMS très simple et, surtout, très rentable. Déjà bien connu dans l’aviation générale africaine, les services de conseil de Litson sont désormais disponibles pour le secteur du transport aérien régulier via le nouvel accord de représentation signé avec Hi-Fly le 7 mai 2012. « Après la réunion du 20è AGA du Conseil de sécurité aérienne africaine (AFRASCO) au Botswana l’an dernier, il est devenu évident que Litson et Hi-Fly avaient beaucoup de synergies à exploiter », a déclaré Mike Litson, associé directeur de Litson & Associés.

Service de qualité et sécurité

« Nos différentes rencontres et échanges avec Hi-Fly, ainsi que la réputation de l’équipe de Hi-Fly nous ont encouragés dans notre choix et dans la nécessité d’un partenariat pour pénétrer le marché des compagnies aériennes régulières », a-t-il ajouté.

Opérant en Afrique depuis 2008, Hi-Fly est une société sud-africaine de services et de conseil en aviation, spécialisée dans les systèmes technologiques et l’expertise en ingénierie pour améliorer l’efficacité opérationnelle et la sécurité. Les principaux domaines d’expertise de la société sont les solutions logicielles de maintenance, les services de contrôle des données de vol, la maintenance des moteurs et la formation avancée (qualifications de vol et de maintenance).

Ainsi plus rien ne saurait faire crasher l’ambition du directeur général Désiré Balazire à franchir la barre de 400 000 passagers en 2018, en allant à la conquête du ciel africain (Johannesburg en Afrique du Sud, Nairobi au Kenya, Addis-Abeba en Ethiopie, Douala au Cameroun, Cotonou au Benin et Abidjan en Côte-d’Ivoire) et extracontinental à moyen terme. Désiré Balazire vise le Charles de Gaulle, le grand aéroport parisien, pour 2020. Le DG de Congo Airways soutient que la vision de la société repose sur cinq piliers, à savoir la fiabilité, la sécurité, la sûreté, le professionnalisme et la qualité.

Congo Airways aura bientôt trois ans depuis l’exploitation de ses aéronefs. À ce jour, l’entreprise compte six aéronefs dont deux bombardiers, deux Airbus acquis sur fonds propres, deux autres en leasing. Balazire s’est d’ailleurs félicité dans une interview de sa flotte. « Des aéronefs performants et des services de qualité », a-t-il déclaré, en rassurant que toutes les activités de la société liées à l’exploitation et à la maintenance des aéronefs sont effectuées dans le respect des normes de sécurité les plus exigées par l’Autorité de l’aviation civile de la RDC, et ce conformément aux standards édictées par l’OACI.