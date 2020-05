Selon le ministre de la Santé, la prise en charge des patients s’améliore

SYLVESTRE Ilunga Ilunkamba, le 1ER Ministre, a présidé le jeudi 30 avril à la primature une réunion d’évaluation de la situation. Ensemble avec les membres du Comité multisectoriel de la riposte au Covid-19 dont il est le président, et avec d’autres responsables, ils se sont penchés sur trois points, à savoir la situation de la pandémie dans le pays, l’évaluation des capacités d’accueil des structures de prise en charge des malades du Covid-19, et la situation à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa où 4 cas ont été détectés. Selon Eteni Longondo, le ministre de la Santé, la prise en charge des patients s’améliore, car le pourcentage des décès est relativement faible par rapport aux malades dépistés. Deux jours auparavant, le 1ER Ministre avait reçu à son cabinet une délégation de l’entreprise chinoise Nest Construction Sarl, conduite auprès de lui par le député FCC Moïse Ekanga. La délégation était porteuse d’une contribution de cette entreprise aux efforts de lutte contre la pandémie : des machines de respiration et d’aspiration d’expectorant, +100 000 masques, 750 combinaisons de protection, des gants, des lunettes de protection, des lingettes désinfectantes, etc. Ces équipements et matériels médicaux ont été immédiatement mis à la disposition du Fonds de solidarité créé pour recevoir les donations dans le cadre de la riposte au Covid-19, en présence d’Eteni Longondo, le ministre de la Santé et du professeur Jean Jacques Muyembe Tamfumu, le coordonnateur du Secrétariat technique de riposte au Covid-19.