En dépit de difficultés liées au processus « très complexe » de fusion, intégration et migration des plateformes informatiques entre EQUITY Bank/RDC et BCDC, la nouvelle banque, EQUITYBCDC, se porte désormais comme un charme. Célestin Mukeba Muntuabu, le directeur général, a été tout fier de l’annoncer à la population, le mercredi 18 mai dernier, recevant la presse au 18è niveau de l’emblématique tour de la banque sur le boulevard du 30 Juin à Kinshasa.

Des chiffres en hausse

En termes de résultats et d’activités, pour l’exercice 2021, la banque peut bomber le torse car les chiffres sont particulièrement positifs en décrivant une courbe de croissance exponentielle. Tenez : EQUITYBCDC a connu une croissance de 47 % de son total bilan qui est passé de 2,6 Mds de dollars à 3,7 Mds. La profitabilité avant l’impôt s’est située à 99,1 Mds de nos francs (CDF), soit 49,6 M de dollars, contre 15 Mds de CDF ou 7,6 M de dollars en 2020. Le bénéfice net après impôt, s’élève à 80,3 Mds de CDF, soit 40,2 M de dollars, contre 8,6 Mds de CDF ou 4,4 M de dollars, l’année d’avant. Par ailleurs, la banque a contribué au Trésor public à hauteur de 18,8 Mds de CDF, soit 9,4 M de dollars, contre 6,4 Mds de CDF ou 3,2 M de dollars en 2020…

Tous ces résultats et bien d’autres, a déclaré le directeur général d’EQUITYBCDC, sont la preuve de « l’engagement et la détermination des efforts collectifs d’une grande équipe et des dirigeants expérimentés ». D’après lui, ces derniers « incarnent sans cesse le dynamisme et le nouvel élan pour le développement du secteur bancaire congolais ».

En tout cas, personne n’avait parié sur ces performances étant donné qu’après l’opération de fusion-acquisition, le processus d’intégration et de migration des plateformes informatiques est très complexe, et peut durer plus ou moins trois ans. Mais la nouvelle banque a pu relever le défi en si peu de temps. « C’est comme si on remplaçait un moteur de l’avion en plein vol », a fait remarquer le DG d’EQUITYBCDC. Et ce n’est pas fini, car d’autres défis pointent à l’horizon.

En 2021, le portefeuille clients est passé de 891 085 comptes à plus de 1 300 000. C’est bon signe que le secteur bancaire au pays se porte bien. Et l’année 2022 s’annonce bien meilleure encore. Aujourd’hui, souligne Célestin Mukeba, les yeux de la banque sont rivés sur un objectif majeur après l’opération de fusion-acquisition : l’amélioration continue de la qualité des services et l’autonomisation digitale du client afin de lui offrir des solutions innovantes exceptionnelles.

C’est pour cela qu’EQUITYBCDC veut être la banque de confiance pour la population, en général, « personne ne sera laissée de côté », a insisté Célestin Mukeba, mais aussi, en particulier, la banque partenaire pour de nombreux particuliers et entreprises dans le pays. D’où EQUITYBCDC est heureuse de lancer des cartes instantanées comme « solutions digitales prêtes à répondre aux besoins imminents » de sa clientèle. À l’effet bien sûr de réception immédiate (en cinq minutes) des cartes et donc de réduction des files d’attente dans les agences, ainsi que d’accès aux distributeurs automatiques de billets (DAB) et GAB à tout moment.

Transacter hors agence

Avec la digitalisation, EQUITYBCDCD est toujours à l’écoute. Elle réfléchit globalement à la meilleure façon de développer ses activités grand public passant par le numérique. « Nous avons travaillé ardemment en silence en prenant en compte les plaintes et réclamations liées aux cartes bancaires de nos clients. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’apporter les émissions instantanées des cartes bancaires tant nationales qu’internationales pour faciliter les transactions hors agence », a expliqué le DG Mukeba.

Et de préciser : « Nous avons 300 000 cartes internationales et 1 million de cartes locales en stock. En plus, une centaine de DAB ont été commandés et un partenariat a été signé avec le constructeur Diebold pour la disponibilité des pièces de rechange des DAB en République démocratique du Congo, ce qui est une première. »

Avec la solution des cartes instantanées, le pari est de désengorger les agences. Pour cela, la banque a déployé un réseau de distribution dense constitué de 7 000 points d’EQUITYBCDC Express ou agents bancaires. L’objectif est de dépasser le nombre de 22 000 agents bancaires (commerçants au coin des rues) afin de développer un modèle d’affaires de création de richesses et de partage des revenus. Ainsi, par exemple, les fonctionnaires et agents de l’État peuvent désormais transacter (retrait) gratuitement en franc congolais (CDF) auprès d’un agent bancaire au lieu d’aller faire la queue au guichet d’agence. Désormais, on peut aussi faire un paiement (notamment des factures) via son téléphone (portemonnaie électronique) sans la carte grâce à EquityPay, très pratique, car les commerçants deviennent des marchands de la banque

Célestin Mukeba a fait savoir qu’EQUITYBCDC travaille à d’autres solutions innovantes pour concrétiser dans un effort de soutien ses ambitieux plans de développement pour la RDC et de toucher, par conséquent, une population encore largement exclue financièrement du système bancaire. À peine avait-il été nommé que Célestin Mukeba a été confronté au challenge de la nouvelle banque : l’inclusion financière. « D’ici à cinq ans, le défi est de grossir le portefeuille clients à 5 millions de comptes, puis à 20 millions dans dix ans grâce aux produits et services financiers à mettre à la disposition du public », déclarait-il. Conscient que « l’ambition constante de réaliser une inclusion financière nationale exige de relever le niveau de services financiers par des solutions technologiques innovantes, pratiques et rapides répondant aux besoins de la population. Célestin Mukeba peut compter sur Jean-Claude Tshipama, qui est son adjoint, chargé de l’ensemble de la banque commerciale et de l’informatique.