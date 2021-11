Echanges: tout ce qu’il faut savoir sur la prochaine mission commerciale kenyane en RDC

QUAND James Mwangi, le CEO d’Equity Holding, débarque à Kinshasa, ce n’est pas pour rien ! C’est généralement pour annoncer un grand événement. Cette fois-ci, le grand événement qu’il est venu dévoiler, c’est l’arrivée prochaine en République démocratique du Congo d’une forte délégation des entrepreneurs et investisseurs kenyans. Déjà, la mission commerciale kenyane, dénommée « Kenya-DRC Trade Mission 2021 » est présentée comme l’un des éléments clés du protocole d’accord sur le commerce ainsi que sur la circulation des biens et des personnes, signé en avril 2021 par les présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Uhuru Kenyatta.

Les motivations, les dates, les villes et les activités de ce grand événement ont été donc porter à la connaissance de l’opinion au cours d’une conférence d’annonce au Romeo Golf de Kinshasa, le jeudi 11 novembre 2021. Une conférence animée, tour à tour, par Célestin Mukeba Muntuabu, le directeur général d’Equity-BCDC ; James Mwangi, le CEO du Groupe Equity ; George Masafu, l’ambassadeur du Kenya en RDC ; Julien Paluku Kahongya, le ministre congolais de l’Industrie ; et Antony Kinzo, le directeur de l’Agence nationale pour la promotion des investissements (ANAPI).

Aujourd’hui, dans le monde, les missions commerciales telles que celle-ci sont devenues un important instrument pour renforcer les liens économiques, informer les entreprises et les mettre en relation avec de nouveaux partenaires. Au Kenya, les missions commerciales sont d’ailleurs au cœur de la diplomatie économique axée sur le commerce. Certes, les affaires se font entre les peuples, mais sans l’argent qui est le nerf de la guerre, point d’affaires, fait remarquer l’ambassadeur du Kenya en RDC.

5 milliards pour les PME

Voilà pourquoi, dans le but de renforcer les relations bilatérales et surtout les échanges commerciaux entre le Kenya et la RDC, le groupe Equity a été choisi pour jouer le rôle du facilitateur dans le projet Kenya-DRC Trade Mission 2021. Le CEO d’Equity se dit heureux de voir sa banque à travers ses filiales au Kenya et en RDC mettre en relation des entrepreneurs de deux pays et surtout financer des partenariats d’affaires potentiels.

James Mwangi déclare qu’Equity Bank et Equity-BCDC vont mettre la main dans l’escarcelle : 5 milliards de dollars de prévu dans un premier temps pour financer le développement de 5 millions de PME en RDC et dans les pays des Grands Lacs. Aider les petites et moyennes entreprises à se développer, c’est un principe inscrit dans le marbre chez Equity Holding.

Selon James Mwangi, la mission commerciale kenyane attendue en RDC est le rendez-vous qui vise à mettre en contact direct (B2B) 200 grandes entreprises du Kenya avec au moins 1000 entrepreneurs congolais pour des partenariats et collaborations solides. C’est l’occasion rêvée de « débloquer les opportunités de commerce, de tourisme et d’investissements en RDC et dans les pays de la région des Grands lacs africains », a-t-il laissé entendre.

Le CEO d’Equity décrit l’événement comme un moment fort. Plusieurs activités sont prévues, notamment la foire commerciale qui se déroulera à Kinshasa (30 novembre-3 décembre), ààLubumbashi (5-8 décembre), à Goma (10-11 décembre) et à Mbuji-Mayi (11-12 décembre). Outre les expositions commerciales, il y aura également des forums d’affaires et des visites de sites. Le programme Kenya-DRC Trade Mission 2021 s’inscrit dans le cadre du raffermissement des liens entre le Kenya et la RDC en vue d’encourager le commerce régional et à stimuler la croissance commerciale. Pour ce faire, Equity a déjà négocié avec 6 Banques centrales de la région dans le but de faciliter les transferts, note James Mwangi.

Secteurs clés et durabilité

Le CEO d’Equity appelle, par ailleurs, les entrepreneurs congolais et kenyans à aligner leurs projets d’investissement dans les secteurs clés axés sur la durabilité. Il est convaincu que la foire commerciale permettra de libérer les opportunités d’investissement de la RDC, en Afrique centrale et en Afrique de l’Est. En outre, il réitère l’engagement de son groupe à soutenir les entreprises africaines.

Pour sa part, le directeur général d’Equity-BCDC invite les entrepreneurs congolais à « se préparer en conséquence » pour accueillir la mission commerciale kenyane qui arrive dans les tout prochains jours. Comment ? « En identifiant déjà leurs centres d’intérêt, les secteurs d’activité florissants afin de nouer avec ces investisseurs kenyans des partenariats d’affaires et d’investissement qui permettront de créer des richesses et des emplois localement et de stimuler la croissance économique de la RDC.

Equity est très déterminé à faire avancer l’Afrique, rappelle Célestin Mukeba. Qui croit fermement qu’avec le paquet de 5 milliards de dollars pour financer 5 millions de PME, Equity aura contribué à la création de 25 millions d’emplois dans les 5 prochaines années.

Et d’avertir les milieux d’affaires du pays : « Les investisseurs kenyans ne viennent pas faire du tourisme en RDC ». Il s’agit bien d’une mission d’exploration des opportunités d’affaires. « C’est une véritable occasion pour les entreprises congolaises qui sont mieux placées pour leur indiquer les domaines d’intervention intéressants, mais aussi de voir dans le groupe qui arrive le potentiel que l’on peut tirer de chaque investisseur », souligne-t-il.

Coopération économique

Au moment où l’adhésion de la RDC à la communauté économique de l’Afrique de l’Est est imminente, l’un des objectifs de la mission commerciale kenyane est de se servir de l’accord de la Zone de libre-échange continental africain (ZLECAF), des corridors commerciaux pour développer des chaînes d’approvisionnement régionales. L’objectif est de renforcer les investissements dans les secteurs des services et des produits manufacturés entre les deux pays, ainsi que d’explorer de nouvelles perspectives de collaboration dans tous les domaines de l’économie. Et très prochainement, l’ambassade du Kenya va ouvrir des sections consulaires à Goma et à Lubumbashi en faveur des hommes d’affaires.

À ce jour, la RDC est la 6è destination mondiale des exportations kenyanes, principalement les produits agricoles et manufacturés. « Il existe un énorme potentiel d’expansion de la coopération économique entre les deux pays », fait remarquer James Mwangi qui croit vraiment en la RDC.D’après lui, la mission commerciale va inciter les entreprises du secteur privé kenyan à s’implanter en RDC en leur démontrant les perspectives de marché encore inexploitées ». En effet, la RDC dispose de ressources naturelles exceptionnelles comme le cobalt et le cuivre, d’un potentiel hydroélectrique impressionnant, d’une vaste surface arable, d’une incroyable biodiversité…

En outre, le ministre de l’Industrie rassure les hommes d’affaires kenyans sur l’assainissement du climat des affaires en RDC. Julien Paluku demande au patron du groupe Equity « d’être l’ambassadeur de la RDC, comme l’une des meilleures destinations au monde en matière d’investissements, auprès des investisseurs kenyans. Sur ce registre, le directeur général de l’ANAPI a énuméré quelques prouesses au niveau national pour améliorer le climat des affaires. Anthony Kinzo souhaite que la RDC organise également dans l’avenir une mission commerciale congolaise au Kenya.