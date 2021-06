Entrepreneuriat des jeunes

À la découverte des 15 startups présentées par Silikin Village et Ovation

GROS PLAN. Silikin Village associe l’État et ses institutions, les partenaires au développement, les investisseurs et les acteurs d’accompagnement à son initiative de transformation numérique de la société congolaise à travers divers programmes de formations et d’accompagnement dédiés aux jeunes et aux femmes. Selon Raymond Mendy, le CEO Hub qui dirige les activités numériques du Groupe Texaf, l’initiative poursuit 5 objectifs, à savoir : un, accueillir un centre d’affaires avec une mise à disposition d’infrastructures immobilières et professionnelles (bureaux, salles de formations équipées, salles de visioconférences, salles de conférences, espaces d’expositions).

Deux, former des talents aux techniques et usages du digital est au centre des enjeux de transformation des entreprises. C’est aussi un enjeu de compétitivité. Trois, encadrer les projets d’entreprise et les entrepreneurs pour soutenir la création d’entreprises nouvelles devant stimuler le développement du tissu économique et la création d’emplois. Quatre, financer l’innovation à travers des mécanismes adaptés au contexte de marché et à la maturité des projets. Et cinq, promouvoir les tendances de marchés pour une meilleure visibilité des technologies et innovations auprès des partenaires de développement économique et d’investisseurs.

Ovation qui est un centre de ressources pour les incubateurs et accélérateurs d’entreprises, exploite les méthodes de créativité et d’innovation les plus efficaces. Ses méthodes d’accompagnement des entrepreneurs ont prouvé leur valeur auprès de plus de 500 projets d’entreprises en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. L’objectif est d’aider les entrepreneurs à augmenter leurs chances de succès, réduire le risque qu’ils prennent et à accélérer le développement de leurs entreprises.

Ovation aide donc ses clients, publics et privés, à développer leurs incubateurs et accélérateurs de projets d’innovation. Pour cela, des programmes d’accompagnement d’entrepreneurs sont mis en place, axés sur des expertises et compétences de ses experts mais aussi sur une boîte à outils et un ensemble des méthodes qui permettent d’organiser des ateliers pratiques avec les entrepreneurs. « Notre boîte à outils est le fruit de plus de 10 années d’expérience dans l’accompagnement des startups », déclare David Valentiny, cofondateur et CEO d’Ovation et Startup Ecosystem Designer.

Les projets présentés

Les projets issus du tout premier programme (bootcamp) K-Impact sont au nombre de 15 startups. Le « Savon Laurier » (antibactérien) est une solution au problème d’insuffisance des produits cosmétiques locaux de bonne qualité. Produit à base de la poudre des feuilles de laurier et d’huile palmiste, ce savon lutte contre les infections primaires de la peau et les vergetures.

Aurélie Nguwa Ntongi qui est la fondatrice de la marque, explique : « Nous travaillons dans le but de fournir à la population un produit de qualité supérieure, de façon permanente et à un prix abordable. En janvier 2021, nous avons produit et vendu 1 000 savons. Et depuis le mois de mai, nous avons une capacité de production de 4 000 savons. Notre besoin de financement est estimé à 35 000 dollars et le coût d’exploitation à 10 000 dollars. Nous pouvons ainsi créer des dizaines d’emplois à l’horizon 2025 et contribuer ainsi au développement économique du pays. »

Trouver des produits bio, sains et propices pour la santé est un calcul assez compliqué en République démocratique du Congo, dont les importations dépassent le seuil de la production locale. Viande, légumes, fruits… importés fragilisent l’économie nationale et leur qualité laisse parfois à désirer. Au regard des potentialités agricoles du pays, Rachel Mbana Sona, agroforestière, a eu l’ingénieuse idée de produire localement des pleurotes (champignons). Comme solution à la réduction de la chaîne toujours croissante des importations des produits alimentaires.

« Le champignon mérite une valorisation conséquente à travers sa culture afin de briser les questions saisonnières liées à sa production en milieu naturel, d’une part, et sa vulnérabilité aux effets du changement climatique, d’autre part. Sur un marché très sûr constitué de groupes très attentionnés (communautés religieuses, supermarchés, restaurants…), les pleurotes sont une bonne source de revenus », déclare la coordinatrice du projet.

« Kin Misala » est une startup qui propose un service en ligne pour permettre aux particuliers et aux organisations de Kinshasa de trouver des artisans qualifiés, certifiés et disponibles près de chez eux, grâce à un site web dédié et une application mobile. « Nos services comprennent la mécanique automobile, la couture, l’électricité domestique, la plomberie et la menuiserie. Ces services sont disponibles grâce à notre application mobile disponible sur les plateformes Play Store et App Store », déclare Éric Sita, l’entrepreneur, chimiste de formation.

Le fardeau des importations

« Mwasi +243 » est le projet porté par Joséphine Mantama. Il s’agit d’une unité de production de jus des fruits naturels locaux comme solution d’allègement du fardeau des importations. « Nous avons pour mission d’offrir à la population kinoise des jus des fruits sains et savoureux, faits à base des produits frais issus de l’agriculture locale, tout en intégrant dans notre chaîne d’approvisionnement les petits producteurs afin d’impacter positivement l’agriculture congolaise. Notre vision est de devenir une référence dans la production des jus de fruits naturels », souligne, la CEO de Mwasi +243.

« Ecoplus » apporte la solution au problème d’utilisation des sacs et emballages plastiques ainsi qu’à celui de leur importation. « C’est un problème réel qui touche environ 9 entreprises sur dix par manque d’alternative. C’est pourquoi nous avons mis en place une alternative écologique qui consiste en la production des sacs et emballages en papier biodégradable à base des fibres de bananiers. Nos produits sont hydrophobes, personnalisables et peuvent supporter une charge jusqu’à 50 kg », souligne Dorcas Mumbembe, la fondatrice d’Ecoplus.

Réconfortée par le fait qu’aucune usine de fabrication de sacs et emballages en papier n’a été installée en RDC malgré l’interdiction en 2017 par le gouvernement d’utilisation des sacs et emballages en plastique. Dans un marché d’environ 15 millions de consommateurs (dont 10 % sont sensibles à l’écologie) que représente Kinshasa, Ecoplus ambitionne de le couvrir à l’échéance de 2024 et compte générer de l’argent grâce à la publicité sur ses sacs, l’impression, le design et la vente B2B et B2C de ses sacs.

Actuellement, Ecoplus produit 1 000 sacs par mois pour un chiffre d’affaires évalué à 1 000 dollars. « Nous avons besoin d’un investissement de 300 000 dollars à long terme pour industrialiser tout le processus de production. Pour les prochains 6 mois, nous aurons besoin d’un investissement de 20 000 dollars pour augmenter la production à 10 000 sacs par mois, ce qui rapportera 5 000 dollars par mois. En moins d’une année, nous avons gagné des marchés avec des grandes entreprises, telles que Bolloré et Total, ainsi que des organisations comme celle des Jeux de la Francophonie », déclare Dorcas Mumbembe.

« Wenze ya Kin » est le projet porté par Gobin Omari. « Le concept est un supermarché électronique avec des points relais physiques, et qui propose des produits alimentaires locaux et frais de qualité à un prix très compétitif. Il permet aux ménages d’éviter l’insalubrité des marchés, la mauvaise qualité des aliments, les produits mal conservés et surtout la perte de temps », souligne son fondateur.

Le marché à domicile

Pour son promoteur, Youri Kielo, « Wenze Mobile » est une place de marché de produits agricoles qui permet aux commerçants détaillants de Kinshasa de s’approvisionner et aux producteurs de Tshela dans le Kongo-Central de vendre leurs productions. « Plus de 200 000 commerçants à Kinshasa assurent la distribution de produits agricoles locaux. Ils perdent du temps et de l’argent dans les transports en commun vers les marchés de gros. De plus, ils n’ont aucune visibilité sur la disponibilité des produits recherchés », constate le fondateur de Wenze Mobile.

Et de poursuivre : « Nous permettons aux commerçant détaillants de Kinshasa de commander, au téléphone ou au point de vente, une variété de produits (cossette de manioc, banane plantain, banane douce…) en grande quantité. Le retrait des produits se fait à notre premier point de vente au Sud-Ouest de la ville. En zone rurale, notre équipe à Tshela achète directement chez les producteurs. L’acheminement des produits est assuré par un transporteur local. » Le projet a démarré en avril 2021. En 7 jours seulement, près de 10 tonnes de produits ont été achetées à Tshela et vendues à Kinshasa à plus de 50 clients pour un chiffre d’affaires de 1 300 dollars. « Notre objectif est d’atteindre d’ici 5 ans plus de 10 000 commerçants à Kinshasa », fait savoir Youri Kielo.

« Lise » ou le choix des femmes est la trouvaille d’Elisabeth Ntambue. Lise se décline en serviette et culotte menstruelles lavables, révolutionnaires, absorbantes, écologiques, confortables, fines et stylées à moindre coût. C’est une solution adaptée pour remplacer les protections hygiéniques classiques. « Elles sont indispensables pour vivre les règles à la cool. Lise a un seul et unique objectif : offrir des règles confortables, à l’abri des fuites, des coups de pression et des allers-retours aux toilettes. Lise offre également une protection hygiénique fiable sans les produits chimiques que l’on retrouve bien souvent dans les composants des tampons ou des serviettes des grandes surfaces. Les culottes et serviettes Lise, c’est safe, c’est cool, c’est sain et c’est style », atteste Élisabeth Ntambue.

« Congo Medika » est une plateforme médicale du secteur du numérique. « Grâce à son application, Congo Medika met directement en relation le patient et le médecin afin de faciliter l’accès de la classe moyenne congolaise à des soins de santé à domicile, à l’aide d’un pré-diagnostic en ligne et d’une banque de données de prestataires », explique Emmanuel Epenge, le CEO de Congo Medika.

La startup « Africa Green Power » se spécialise dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. L’énergie fournie par la Société nationale d’électricité (SNEL) est « aléatoire ». Le taux d’électrification est de 9,6 % dans tout le pays. À Kinshasa, la capitale, ce taux est de 41 % et de 3 % dans sa périphérie. Point n’est besoin de dire que les activités des ménages et des unités de production sont fortement affectées par les coupures et délestages. Que faire face à l’accès aux services énergétiques qui apparaît comme un luxe ?

Face donc à la défaillance de la SNEL, 4 entreprises sur cinq se sont équipées d’un générateur au carburant polluant et dépensent en moyenne 20 000 dollars par an pour l’achat de carburant, selon le ministère de l’Économie. Le projet Green-Nov est né de l’ambition d’équiper les ménages et les entreprises de groupes électro-solaires hybrides, qui produisent l’électricité à partir de l’énergie solaire. « Les groupes sont mobiles, modulaires et multiservices, conçus et assemblés à Kinshasa par Africa Green Power. Les Green-Nov sont surtout des solutions anti-délestage (back-up solaires) répondant efficacement aux problèmes énergétiques des ménages urbains, des TPE et PME de manière écolo-socio-économico durable. Nous proposons une solution alternative aux groupes électrogènes à énergies fossiles polluant qui représentent un coût important pour les ménages et les entreprises. Et notre objectif est de remplacer 30 % des groupes électrogènes polluant de moins de 4 Kva à Kinshasa dans 5 ans », déclare Raymond R. Saleh, CEO et responsable technico-commercial de la startup.

Paiement mobile

« MaïshaPay » se présente comme une solution innovante en termes d’interopérabilité dans le secteur de paiement mobile. En utilisant cette plateforme, les clients peuvent interagir avec les différentes solutions de paiement mobile existantes. « Nos utilisateurs peuvent directement acheter des produits ou payer des services par QR Code dans les grandes surfaces d’achat, les restaurants et les hôtels. Plus qu’un simple moyen de paiement, MaïshaPay est une innovation dans le secteur de la Fin Tech en Afrique et dans le monde », confie Landry Ngoya, son fondateur et CEO.

Pour le moment, la plateforme cherche à s’imposer comme « solution de bancarisation dans les milieux ruraux » généralement défavorisés par les banques. « En effet, nous mettons à la disposition des entrepreneurs en milieux ruraux, tels que les agriculteurs ou fermiers œuvrant individuellement ou en coopératives des services financiers que les banques offrent généralement en milieu urbain. Il s’agit des services de crédit, d’assurance et d’épargne. De tels services financiers mis à la portée des entrepreneurs en milieu rural permettent le développement économique et social, ainsi que l’inclusion financière de cette large couche travaillant généralement dans l’informel », renchérit Landry Ngoya.

« Ndunda Aquaponics » est un projet d’installation d’une ferme urbaine pour la production locale des poissons et végétaux frais selon la technique de l’aquaponie. « Cette technique innovante permet de produire en un espace restreint une grande quantité de produits suivant le principe de l’agriculture durable et de l’énergie renouvelable. L’objectif est d’être l’alternative à l’importation des poissons chinchards qui contribue à l’aggravation de l’insécurité alimentaire des ménages urbains », argue Rolande Songwa, chargée des opérations administratives et financières.

Mobilité

« Mopépé » (air en lingala) est le nom commercial donné à cette entreprise de l’économie verte qui se préoccupe de nombreux dangers menaçant la pérennité de l’air. « Puisque l’air est l’une des ressources communes les plus précieuses, chez Mopépé, nous avons cherché comment préserver sa qualité pour les générations futures », éclaire Yacine Ben Fylla, le responsable de Mopépé Solutions.

Et d’ajouter : « Nos réflexions nous ont permis de développer une solution innovante : le premier service de mobilité à énergie électrique/solaire en Afrique centrale. Nous faisons de la location et la revente des véhicules électriques et déployons un réseau de bornes de recharge en RDC. »

Kinshasa est une mégapole qui fait face aux embouteillages au quotidien, ce qui est un handicap pour les salariés contraints d’arriver généralement en retard au lieu du travail. Cette situation affecte également les voyageurs d’affaires et les touristes. C’est dans ce contexte que « Ferry Kin » est né comme une « solution smart » au problème de mobilité dans Kinshasa. « Grâce à ses services, Ferry Kin garantit rapidité, sécurité et confort, en contournant les embouteillages via le fleuve Congo », souligne Jean Kaputo Samba, le fondateur.

Pour lui, Ferry Kin veut faire du fleuve Congo la première autoroute de Kinshasa : « Avec le service Aéro rapide, vous embarquez à bord de notre canot rapide, sûr et confortable, avec wifi et eau servie, qui prend au centre-ville et vous conduit à quelques encablures de l’aéroport de Ndjili, où un mini-bus agréable vous accompagne à l’aéroport. Une expérience unique d’environ une heure qui vous rassure de ne pas manquer votre vol. Avec le service Ferry sur les lignes Maluku-centre-ville et Kintambo-centre-ville, les salariés habitant l’Ouest et l’Est de la capitale peuvent emprunter le fleuve pour gagner le centre-ville et ainsi éviter les retards dus aux embouteillages. »

Enfin, Grâce Olembe a développé « Mil’Céréales ». Une farine complète de bouillie infantile afin d’aider les mamans à limiter le problème de malnutrition très souvent observée chez les enfants après sevrage. « Mil’Céréales leur permet également de se procurer une bouillie à base des céréales locales à coût abordable. Mil’Céréales est recommandée pour tous les âges à partir de 6 mois. Elle agit en tant que compléments alimentaires aux personnes mal nourries », déclare Grâce Olembe.