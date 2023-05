La FBNBank RDC SA change de nom et devient FirstBank DRC SA

L’annonce officielle du changement de la dénomination sociale a été faite ce vendredi 31 mars, au cours d’un point de presse tenue à Kinshasa par le Directeur général de la FBNBank DRC en République Démocratique du Congo, Mr. OLAJIDE M. AYERONWI. Désormais, la FBNBank DRC SA change de nom et devient FirstBank DRC SA.

Le changement de nom est mis en œuvre pour mieux s’aligner sur la marque mère et pour profiter du solide héritage et de la notoriété de la marque construits par FirstBank of Nigeria au cours de ses 129 années de leadership bancaire. Cela permettra d’assurer la clarté de la marque, de sauvegarder son uniformité et sa cohérence sur tous les marchés respectifs où la banque exerce ses activités. Cette synergie améliore la perception de la marque en tant que renforcement d’un point de vue unique à travers le monde.

Engagé dans son objectif de construction de la nation et animé par le désir constant de se réinventer, le groupe FirstBank a fait des pas de géant dans sa trajectoire de croissance unique en continuant à construire des capacités distinctives par le biais de partenariats dans une nouvelle ère de retour à des temps meilleurs et plus grands. Cette performance est attestée par les nombreux prix et reconnaissances décernés à l’institution. Parmi ces récompenses, citons Meilleure banque privée pour l’investissement durable en Afrique 2023 par Global Finance Awards ; Meilleure banque d’affaires en Afrique de l’Ouest 2022 par Global Banking & Finance ; “Meilleure banque RSE en Afrique” par International Business Magazine en 2022 ; et classée numéro un au Nigeria en termes de : Performance globale, rentabilité, efficacité et rendement du risque dans le classement des 100 meilleures banques africaines en 2022, publié par le magazine The Banker de l’écurie du Financial Times.

En outre, dans Euromoney Market Leaders, une évaluation mondiale indépendante des principaux fournisseurs de services financiers menée par Euromoney Institutional Investor Plc, la Banque a été couronnée : Leader du marché en matière de responsabilité sociale et d’entreprise (RSE) ; Leader du marché en matière d’environnement, de société et de gouvernance (ESG) ; Très appréciée en matière de services bancaires aux entreprises et de solutions numériques et Remarquable : en matière de services bancaires aux PME.

S’exprimant sur le changement de nom, le Dr Adesola Adeduntan, PDG du groupe FirstBank, a déclaré : ” Le changement de nom, qui coïncide avec le 129e anniversaire de la création de FirstBank, est en effet une étape importante qui reflète notre détermination à fournir en permanence l’étalon-or de l’excellence et de la valeur, tout en plaçant nos clients au premier plan. La nouvelle identité des filiales contribue à renforcer la présence de la marque et aide nos clients et autres parties prenantes à mieux apprécier la valeur des gammes de produits diversifiés, des prix compétitifs et des vastes réseaux d’affaires qu’offre le groupe FirstBank. Cela inclut notre engagement à stimuler les activités transfrontalières, y compris les opportunités de commerce et d’investissement qui sont essentielles pour améliorer les relations commerciales entre les pays, renforçant ainsi les économies des communautés hôtes et réduisant la pauvreté”, a-t-il conclu.