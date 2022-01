L’élan de solidarité des anciens du collège Boboto à leurs formateurs n’a pas de pareil

Mardi 28 décembre 2021, les anciens élèves, devenus des cadres de la République, et l’ensemble du personnel du collège Boboto ont célébré, à leur manière, le Nouvel An sur la rive gauche du fleuve Congo. Réunis au sein de leur association ACB, ils s’étaient donné rendez-vous à leur ancienne école pour prendre date avec l’histoire. Désormais, en décembre, au collège Boboto même, les Alumni organiseront le « Déjeuner de l’unité » ou le repas de fin d’année en l’honneur des formateurs et encadreurs scolaires.

Retrouvaille intime

Ce jour-là, sous un soleil de plomb dont Kinshasa est vachement gratifié ces derniers temps, l’ambiance était bon enfant et la retrouvaille vraiment intime. Un événement spécial dont se souviendront, pour longtemps encore, les enseignants, les administratifs et les ouvriers de cet établissement scolaire des pères jésuites. Mais aussi un moment d’émotion vraie : la plupart des mets ayant composé le repas qui a été servi jour-là, venaient fraîchement des fermes et initiatives agricoles des Alumni, et la cerise sur le gâteau : ce sont les anciens du collège Boboto qui ont assuré eux-mêmes le service aux convives tout au long de cette rencontre de partage et de communion.

Le personnel du collège Boboto a beaucoup apprécié « le geste louable » des anciens élèves. Les formateurs et les encadreurs ont exprimé leurs sincères remerciements aux initiateurs de l’événement : Paty Muangisa, Olivier Koy, Alain Irung, Jules Bongongo, Éric Kiyong, Samuel Esole, Herman Iyeleza, Hugues Lubuma, Jacques Musafiri, Jean Claude Bokoko, Jean-Paul Mabaya, Jules Ipala, Patrick Kahasha, Timothée Mukeng, Tim Kambwa, Olivier Tuyinama, Yannick Muwawa, Serge Mbay, Jean Denis Nzeza, Ruphin Musingatalu et père Dieudonné Tika.

L’initiative du Déjeuner de l’unité qui s’inscrit dans la durée, a été coordonnée par la Coopérative agricole Bilanga Ya Betu (BYB). C’est une façon pour les anciens élèves du collège Boboto de manifester leur reconnaissance et leur solidarité à l’endroit de leurs formateurs et encadreurs scolaires. Serge Mbay Kabway qui est l’un des artisans de cette initiative, explique que le Déjeuner de l’unité est aussi une manière pour eux de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits durant toute l’année, et un moment d’honorer la mémoire aussi bien des membres du staff que des alumni décédés. Rendez-vous a été donc pris pour la 2è édition du Déjeuner de l’unité en décembre prochain.

Vu d’un bon œil

Ce rapprochement des Alumni de leur alma mater est vu de bon œil par les enseignants du collège Boboto. Ils rappellent que les anciens élèves réunis au sein de l’ACB leur avaient offert 2 tonnes de maïs, soit 200 sacs de 10 kg, le 18 décembre 2020, pour les fêtes de fin d’année. Et quelques jours plus tard, ils ont apporté encore 1 tonne de haricots et 1 tonne de pommes de terre. Dieudonné Tika, le père recteur du collège Boboto, avait alors apprécié à sa juste valeur le don des anciens collégiens des décennies 1980, 1990 et 2000. Un geste qu’il avait qualifié d’« acte très profond et inoubliable ».

Hugues Lubuma se souvient qu’il a fallu, à l’initiative de Serge Mbay qui est le président de la Coopérative agricole Bilanga Ya Betu, sensibiliser tous les anciens collégiens afin de fédérer leurs efforts pour la matérialisation de ce geste de solidarité en pleine période de Covid-19 et dont les effets néfastes sur la vie des enseignants et, par conséquent, sur la qualité de la formation sont indéniables.