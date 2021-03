MUFFA pour bâtir ensemble l’avenir

LA TRADITION a été respectée. Côté cour, la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, le 8 mars, est une occasion de dresser le bilan de la condition féminine dans chaque pays et à travers le monde. Les associations de défense des droits des femmes se réunissent et manifestent pour célébrer les avancées et demander une réduction des inégalités entre les hommes et les femmes. Les Nations Unies proposent chaque année une thématique mondiale. Pour 2021, la Journée internationale des femmes a été placée sous le thème « Leadership féminin : Pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Pour l’ONU, il s’est agi de célébrer les efforts des femmes et filles du monde entier pour former un futur et une relance plus égalitaires suite à la pandémie.

Côté jardin, les femmes de Kinshasa ont mis les petits plats dans les grands à l’occasion de la célébration de la journée de 8 mars dédiée aux droits de la femme. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, a apporté son soutien à l’entrepreneuriat féminin. Il a tenu à encourager toutes les femmes congolaises qui se battent jour et nuit pour la survie de leurs foyers. Toutes ces femmes de la République démocratique du Congo, qui jouent un rôle majeur dans le vécu quotidien (scolarité, soins de santé, alimentation, etc.).

En acceptant de parrainer la cérémonie d’inauguration de la première unité de la Mutuelle financière des femmes africaines (MUFFA) dans la commune de Barumbu, le chef de l’État a voulu apparemment engager une réflexion sur le rôle moteur de la femme dans la construction d’une RDC développée. Apparemment. Pour cela, il faut doter la femme congolaise de moyens notamment financiers qu’il faut pour qu’elle puisse y contribuer efficacement. L’initiative de la MUFFA s’inscrit dans cette perspective.

Émotion vraie

Espérance Belau, la présidente du conseil d’administration de la MUFFA, a été la personne la plus heureuse de ce 8 mars 2021. L’émotion était vraie sur son visage, heureuse d’avoir eu le privilège d’accueillir Félix Antoine Tshisekedi, à qui elle a rendu hommage pour son engagement à la promotion et à l’autonomisation de la femme. Sa joie était partagée par une foule immense de femmes et jeunes filles qui ont pris d’assaut le célèbre et mythique marché Somba Zigida où est érigé le bâtiment de la MUFFA, pour ovationner chaleureusement le président de la République. Les vendeuses de ce petit marché chargé d’histoires, considéré comme la « grande épicerie à ciel ouvert » de la capitale et symbole du dynamisme de la femme kinoise, étaient venues en nombre pour marquer leur soutien à cette initiative dont elles comptent s’approprier.

La MUFFA est une coopérative financière qui a été créée dans l’objectif de favoriser l’inclusion financière et fournir des services financiers aux femmes à faible revenu dans les zones urbaines et périurbaines. À travers leurs épargnes, les micro-crédits et la valorisation de leurs compétences, les membres de la MUFFA veulent maximiser leurs chiffres d’affaires, améliorer leurs conditions de vie et lutter ainsi contre la pauvreté.

La MUFFA bénéficie de l’encadrement technique d’Afriland First Bank dont le directeur général était présent à la cérémonie inaugurale aux côtés de Deogratias Mutombo Mwana Nyembo, le gouverneur de la Banque centrale du Congo (BCC), et de Paul Fokam Kammogne, le parrain international du modèle mutualiste MC 2. Plus de 200 femmes ont déjà adhéré à la mutuelle, en souscrivant à ses services. MUFFA a la vocation de se déployer en éventail dans le pays.