Rencontre avec BOB TUMBA : y a-t-il un avenir pour l’entrepreneuriat en RDC ?

CES DERNIERS temps, on parle trop d’industrialisation et d’entrepreneuriat, surtout des jeunes et des femmes, en République démocratique du Congo. Apparemment, il y a une sorte de volonté politique en l’air de promouvoir l’entrepreneuriat et l’industrialisation. Apparemment ! Mais cette volonté gouvernementale est-elle vraiment bien réfléchie pour garantir une success story ?

En tout cas, même s’ils ne doutent de bonnes intentions du gouvernement, bon nombre d’analystes du développement sont sceptiques sur la vision politique. D’après eux, nous devrions prêter plus d’attention au problème de l’intégration du modèle économique aux activités locales. Surtout, nous devrions attacher plus d’importance aux contraintes (sociales, physiques, etc.) et aux incertitudes du développement, et en particulier aux différentes cultures qui font presque du développement une réalité différente d’une culture à l’autre ou d’un pays à l’autre.

Stratégie et tactique

Six décennies d’indépendance ne sont pas parvenues à engendrer le développement (améliorations) escompté, particulièrement dans le secteur économique. Le RDC est de plus en plus pauvre. Cet échec est sans doute imputable à la stratégie plus qu’à la tactique de développement.

Bob Tumba Matamba appartient à cette catégorie des élites engagées pour la cause du développement de l’Afrique en général. Quand cet intellectuel parle, c’est pour dire quelque chose de structuré, non sans un brin d’humour dont il détient seul le secret. Et débattre avec lui, on en sort toujours avec des enseignements à tirer.

Ceux qui l’ont suivi, le samedi 6 novembre 2021, à la première édition de la matinée de réflexion sur l’évolution de l’entrepreneuriat en RDC à l’hôtel Fleuve Congo de Kinshasa, ont pu certainement se rendre compte que quelque chose ne va pas avec l’hypothèse de la vieille stratégie d’industrialisation et d’entrepreneuriat héritée de la colonisation.

La question de l’avenir de l’entrepreneuriat dans notre pays était au centre de cette rencontre organisée à l’initiative d’Africa Worldwide Investment et Greenity Association. Dans le rôle du conférencier principal, Bob Tumba a fait un état des lieux de l’entrepreneuriat dans le pays sans le moindre état d’âme. Il a étalé tout son savoir d’aviseur pointu sur le développement de l’Afrique.

Face à un parterre d’entrepreneurs, journalistes, experts, politiques, Bob Tumba a passé en revue les causes profondes de l’échec et examiné les conditions nécessaires à la création et au développement des entreprises à fort impact en RDC, qui compte parmi les pays les moins avancés du monde, dont la plupart se trouvent en Afrique subsaharienne.

Changer de cap

« On ne peut garantir l’avenir de l’entrepreneuriat congolais qu’au travers du redressement de l’économie globale du pays », déclare Bob Tumba, après avoir disséqué l’économie congolaise. « Et ce redressement passe par deux priorités majeures incontournables, la première d’ordre économique, et la seconde d’ordre sociétal », tranche-t-il dans le vif. Décryptage.

La suite de cet article faisant partie du grand dossier du mois de novembre est à lire dans le PDF de l’édition n°314 de Business et Finance de la semaine prochaine.

Bob Tumba Matamba appartient à cette catégorie des élites engagées pour la cause du développement de l’Afrique en général. Quand cet intellectuel parle, c’est pour dire quelque chose de structuré, non sans un brin d’humour dont il détient seul le secret. Et débattre avec lui, on en sort toujours avec des enseignements à tirer.