Le wifi gratuit est arrivé le vendredi 11 juin 2021 à l’Université pédagogique nationale de Kinshasa, après l’Université de Kinshasa (UNIKIN) et la grande Place Kintambo Magasin. L’effervescence qui a régné ce jour-là est comparable à celle de l’arrivée d’un grand événement historique dans la société. Les salves d’applaudissements et de cris de joie des étudiants et des riverains se sont fait à plusieurs lieues du campus.

C’est donc la concrétisation de la promesse de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, lors de sa visite à l’UPN. Une promesse visant à mettre fin à l’exclusion numérique sur ce campus. C’est fait ! Une borne (hotspot) de wifi gratuit est opérationnelle à l’UPN. Les étudiants ont désormais la facilité de faire des recherches sur Internet. Depuis le vendredi 11 juin, les étudiants sont satisfaits. Et ils ne disent désormais que du bien pour le Registre des appareils mobiles (RAM) qui pilote le projet du gouvernement de s’installer dans les universités, l’administration publique et les places publiques des bornes de wifi gratuit.

Les réactions

Pour Sylvain Katombe, le coordonnateur de la plateforme des étudiants de l’UPN, visiblement très satisfait, c’est la volonté manifeste des autorités du pays d’alléger les dépenses des populations congolaises. « Aujourd’hui, cette connexion est mise à notre disposition, la promesse du chef de l’État est réalisée. Nous tenons sincèrement à le remercier pour avoir honoré et concrétisé cette promesse », a-t-il déclaré. Et de lancer un appel aux étudiants à la responsabilité : « Nous profitons de cette occasion pour demander aux étudiants de pouvoir se concentrer aux études, de tirer parti de cette connexion wifi pour mener des recherches, télécharger des documents afin de pouvoir renforcer nos capacités pour devenir l’élite de demain. »

La plupart des étudiants de l’UPN souhaitent voir cette initiative s’étendre à d’autres institutions du pays, notamment les universités et les instituts supérieurs. Joseph Kazadi, l’un des ambassadeurs du RAM, a rappelé à leur intention les objectifs du wifi free. Il a souligné que dans bien des pays en Afrique, le wifi free ou gratuit n’est plus un luxe. « Grâce au leadership et à la détermination d’Augustin Kibassa Maliba, le ministre des PT&NTIC, le wifi gratuit est devenu une réalité », a-t-il dit.

Le RAM ne compte pas s’arrêter là. Bientôt des dizaines de bornes de wifi gratuit seront installées dans le pays, à commencer par Kinshasa : INBTP, ISTA, Gare centrale, Marché Central, etc. Le wifi free sera opérationnel dans une cinquantaine de sites, dont tous les établissements universitaires publics.

Au-delà de la lutte contre l’exclusion d’une partie de la population la plus fragile face à la multiplication du tout numérique, cette démarche vise également à l’amélioration du cadre de vie des habitants, avec la volonté de créer de véritables lieux de rencontre et d’activités multiples. « Afin d’assurer une utilisation optimale, l’infrastructure est adaptée à chaque endroit et à ses spécificités, indique un technicien. »