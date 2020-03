Boissons énergisantes : duel au couteau entre PepsiCo et Red Bull

LA MARQUE PepsiCo veut s’imposer dans le très juteux marché des boissons énergisantes. Le géant américain qui produit la célèbre boisson au cola annonce le rachat de son compatriote Rock Star pour la bagatelle de 3,8 milliards de dollars. La société, fondée en 2001 et basée à Las Vegas, produit des boissons prisées par les adolescents, surtout par les sportifs de haut de niveau et les stars. Ces boissons, disponibles en une trentaine de variétés, sont particulièrement consommées par les fans de sports extrêmes.

Forte croissance

Considéré comme le numéro 3 mondial de ce segment de marché et avec cette acquisition, PepsiCo entend désormais affronter le leader de ce marché (avec 52 %), l’autrichien Red Bull, mais aussi se démarquer de son rival historique Coca-Cola pour dominer l’industrie des boissons non-alcoolisées. « Au fil du temps, nous pensons prendre une part de marché significative de ce segment en forte croissance et très rentable, et créer de nouveaux partenariats dans le domaine des boissons énergétiques », expliqué Ramon Laguarta, le PDG de PepsiCo.

Coca-Cola s’est également lancé sur ce segment de marché avec un produit-maison lancé en 2019 et baptisé « Coca-Cola Energy » et une part de 16,7 % dans Monster (de la société californienne Monster Beverage), le challenger de Red Bull. PepsiCo de son côté avait fait son entrée dans ce marché via Mountain Dew, qui a lancé sa gamme de boissons énergisantes. Il s’agit également de trouver de nouveaux relais de croissance alors que les sodas traditionnels sont en perte de vitesse, du fait de leur association aux maladies comme le diabète et à l’obésité.

L’année dernière, selon Euromonitor, les ventes de boissons énergisantes ont progressé dans le monde de 10,5 % à 43 milliards de dollars (dont 14 milliards aux États-Unis). Et voilà que Gatorade profite du lancement de Doom Eternal pour annoncer sa boisson dédiée. Elle porte le joli nom de « Spicy Demon’ade » (BFG Edition), la boisson énergisante des joueurs de Doom Eternal. Il s’agit d’une boisson énergisante proposée sous la forme de dose. Il est donc nécessaire de prévoir de l’eau afin d’obtenir le précieux nectar.

En réalité, il s’agit d’un condensé de caféine, 300 mg par portion, accompagné de poivre de Cayenne, histoire d’éviter un breuvage un peu fade. L’entreprise promet que sa boisson contient 0 gramme de zéro. Elle explique : « Contrairement à nos ‘concurrents’ qui comptent sur beaucoup de sucre pour vous donner un faux sentiment d’énergie, nous ne le faisons pas – ce qui signifie zéro ‘crash’. » La caféine est de son côté présentée comme un stimulant naturel consommé dans le monde entier. L’un de ses vertus serait de stimuler la fonction cognitive. Enfin, ce cocktail s’accompagne d’antioxydants et de vitamines C + E + B12 + B6.

Et de prévenir : « Ne pas dépasser la dose recommandée. Non destiné aux personnes ayant un problème de santé. Consultez votre médecin avant d’utiliser ce produit si vous êtes enceinte ou allaitez ou si vous prenez des médicaments. Ne pas utiliser si vous souffrez d’hypertension ou de problèmes cardiaques ou envisagez de devenir enceinte. »

Effets sur la santé

La consommation de boissons énergisantes n’est pas sans conséquences pour l’organisme humain. Tenez : un lycéen est mort, le lundi 9 mars, après avoir bu trop de boissons énergisantes à Moscou en Russie, rapporte Sputnik. Agé de 16 ans, le garçon a été découvert dans sa chambre par son frère cadet et sa mère qui ont tenté de le réveiller, mais il était déjà mort. Il aurait bu dans la journée au moins quatre bouteilles, entraînant un arrêt cardiaque. Des bouteilles vides ont été trouvées dans sa chambre. La mère du défunt a également précisé qu’elle avait trouvé des stupéfiants.

Le jeune homme fumait, mais sa mère ne lui interdisait pas. Selon ce qu’en rapportent les médias, la victime a été contrainte de redoubler sa classe car il faisait l’école buissonnière pendant la moitié de l’année. Puis ils ont décidé de lui faire poursuivre le lycée par correspondance. Le garçon a été élevé dans une famille nombreuse dont il était l’aîné.

Selon les spécialistes, une boisson énergisante n’est pas à confondre avec une boisson énérgétique. Elle est destinée à donner un regain d’énergie à son consommateur, en utilisant un mélange d’ingrédients stimulants. Ces boissons contiennent souvent une grande variété de composés organiques excitants comme la caféine, ou d’autres comme les vitamines de la série B, et parfois des extraits de plantes comme la guarana.

Ces composés sont associés à des acides aminés comme l’arginine, la taurine qui permettrait d’accroître la durée d’effet des excitants. Mais ce ne sont pas les acides aminés comme la taurine qui font l’efficacité de ces boissons. Quelques plantes contribuent aux arômes et effets proposés, parmi lesquelles la guarana, différentes formes de ginseng et de ginkgo biloba.

Tandis qu’une boisson énergétique est utile dans le cadre d’une pratique sportive intense (course à pied, vélo…) mais n’est pas indispensable pour un usage quotidien. D’autant plus que son apport en calories n’est pas négligeable (entre 120 et 300 calories pour une portion). Les boissons énergisantes, comme Red Bull, Monster, Burn, Dark Dog…, sont censées donner un « coup de fouet », améliorer la mémoire et la concentration. Elles s’adressent principalement aux jeunes mais sont suspectées de causer des effets indésirables à forte dose (troubles du sommeil et du rythme cardiaque, maux de tête, hypertension…)

Les boissons énergisantes sont déconseillées aux sportifs. « Leurs fabricants entretiennent la confusion entre les deux notions en utilisant les mêmes arguments et les mêmes contenants », regrette Dr Frédéric Maton, le président de la Société française de nutrition du sport (SFNS). « Or, la haute teneur en sucre des boissons énergisantes augmente l’osmolarité et gêne la bonne hydratation du sportif. De plus, elles ne contiennent pas de minéraux, notamment de sodium pour compenser les pertes sudorales et sont particulièrement acides, avec un pH entre 3 et 4 ».

Le médecin met en garde contre les troubles digestifs qui peuvent survenir, notamment lors de l’effort. Pire : leur effet diurétique risqué d’aggraver la déshydratation. Enfin, la caféine et la taurine peuvent entraîner irritabilité, tachycardie et accoutumance.

D’après lui, une canette de boisson énergisante contient environ l’équivalent de sept jours de consommation naturelle de taurine. Pour parfaire le tableau des contre-performances des boissons énergisantes, les spécialistes notent la corrélation suspectée entre leur consommation et la déminéralisation osseuse, sans omettre l’érosion de l’émail dentaire.

Le terme « boisson énergisante » est un terme marketing qui n’a pas de définition au plan réglementaire. La prise d’une quantité raisonnable de boisson énergisante (une canette de 250 ml) a été associée à une amélioration des performances cognitives. Cependant, une consommation plus élevée est source de problèmes de santé. En effet, la surveillance de ces boissons instituée en 2008 a permis de recenser parmi 24 cas rapportés dont treize pour lesquels « un lien de causalité possible ou probable a pu être établi ». Les effets rapportés sont d’ordre cardiaque (tachycardie), neurologique (crises d’épilepsie, tremblements, vertiges) ou psychiatrique (angoisses, agitation, confusion).