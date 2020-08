Bukanga Lonzo : le 1ER Ministre veut redonner vie à un projet vital au point mort

KENGE, province de Kwango, le 19 août. Sylvestre Ilunga Ilunkamba constate de visu l’état d’abandon dans lequel se trouve le parc agroindustriel de Bukanga Lonzo. Des épandeurs qui n’ont jamais pris les airs cloués au sol, des tracteurs neufs jamais utilisés mais dont les moteurs ont été retirés et montés sur des baleinières privés, des tonnes d’engrais chimiques abandonnés à même le sol… Si ça ne ressemble pas à une scène du film Apocalypse Now, en tout cas le spectacle qui s’est offert au 1ER Ministre y ressemble fort.

Never again ! Plus jamais ça. Visiblement choqué par le spectacle désolant, Sylvestre Ilunga semble décidé de redonner vie à ce projet au point mort qui a englouti des centaines de millions de dollars de ressources publiques. Outre les pressions des autochtones qui se sont sentis « floués », la Fédération des entreprises du Congo (FEC) avait critiqué ce projet en parlant « des millions de dollars jetés dans le sable ». Plus de 100 millions de dollars investis en moissonneuses-batteuses, avions d’épandage, etc. pour pas ou peu de production. La visite du chef de l’exécutif avait le goût du réconfort : rassurer la population de la volonté du gouvernement de relancer l’agriculture mécanisée à Bukanga Lonzo étant donné que l’agriculture devrait constituer une voie de diversification de l’économie nationale. L’agro-industrie, c’est donner une valeur ajoutée à l’agriculture.

Routes agricoles

Après la visite du parc agroindustriel de Bukanga Lonzo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba a lancé les travaux d’entretien permanent de routes de desserte agricole par le cantonnage manuel.

Ces travaux d’entretien visent la croissance de la production rurale en assurant l’évacuation des produits vivriers vers les centres de consommation. Ce qui a l’avantage de soutenir l’économie nationale, les produits agricoles, de la pêche et de l’élevage. Ces travaux seront exécutés par les riverains, une façon de réduire le chômage des jeunes en milieu rural.

Le coût total de ces travaux est évalué à 4 millions par an par le gouvernement. La visite du 1ER Ministre à Kenge s’est achevée par la remise des équipements médicaux (matelas et matériel de prévention) pour la lutte contre la pandémie de Covid-19 à l’hôpital général de référence de Kenge.