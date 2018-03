Glencore et Randgold forment un groupe pour contester la révision du code minier

Dans une lettre envoyée au président congolais Joseph Kabila le 8 février et vue par Bloomberg, les investisseurs ont demandé une réunion «pour mettre de nouveau en avant nos positions» sur les modifications du code minier approuvées par les législateurs le 27 janvier.

Le nouveau code permettra de réformer le secteur économique le plus important du Congo si Kabila le signe, ce qui augmentera le coût des affaires pour les investisseurs du plus grand producteur de cuivre d’Afrique, tout en augmentant la part de l’État dans les revenus miniers.

Les investisseurs veulent que l’organe nouvellement créé remplace la Chambre des mines, qui fait partie du principal groupe de pression du secteur privé congolais, après avoir «été incapable de consolider et de communiquer de manière satisfaisante nos souhaits lors de la nouvelle revision du Code minier». Selon lettre.

China Molybdenum Co., Ivanhoe Mines Ltd., MMG Ltd., Zijin Mining Group Co. et AngloGold Ashanti Ltd. ont également signé la lettre.

Glencore, Ivanhoe, MMG, Randgold et China Moly ont refusé de commenter. AngloGold et Zijin n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les mineurs font face à une hausse soudaine des coûts après la révision de la législation congolaise

Le chef de cabinet adjoint de Kabila, Jean-Pierre Kambila, a demandé à Bloomberg de renvoyer toute question au ministre des Mines Martin Kabwelulu. «Je ne suis pas au courant de cette lettre adressée au président», a déclaré M. Kabwelulu par email le 15 février.

En décembre, des sociétés comme Glencore, Randgold et China Moly ont déclaré vouloir défendre leurs investissements «par tous les moyens nationaux et internationaux à leur disposition». Randgold envisage de solliciter un arbitrage international si Kabila donne son assentiment à la législation.

«Regarder les gens se tirer une balle dans la tête, même pas dans le pied, est frustrant pour moi», a déclaré le directeur général de Randgold, Mark Bristow, lors d’une interview au Cap le 5 février. «L’environnement minier en RDC doit être amélioré , mais amélioré en consultation avec les principaux investisseurs, qui sont China Molybdenum, Glencore et nous-mêmes «, a-t-il déclaré.

Selon la lettre,les mineurs qui ont écrit à Kabila ont «décidé de formaliser notre relation en créant une association de grandes sociétés minières en RDC». La Chambre des mines actuelle est un sous-comité de la Fédération des entreprises, dirigée par Albert Yuma, qui est également président de la société minière publique Gecamines.

«Non représenté»

«Nous tenons à faire savoir que la FEC n’a pas représenté les opinions ou les analyses présentées par sa propre Chambre des Mines, qu’elle n’a pas consulté nos sociétés et qu’à aucun moment elle a eu le mandat de représenter nos positions», déclare la lettre.

Consulté par une commission parlementaire en tant que président du FEC le mois dernier, Yuma a déclaré que la mise à jour du code minier était «nécessaire», tandis que les membres de la FEC comme Randgold et Glencore se sont opposés aux changements proposés.

«Yuma est le gars qui a défendu ce processus», a déclaré Bristow. «Il est le PDG d’une organisation en faillite, avec toutes sortes d’accusations, et il dit qu’il veut plus.» Sous la direction de Yuma, Gecamines n’a pas augmenté de manière significative la production de cuivre et a été accusé par des ONG de vendre les parts de la Gecamines á des prix inférieurs aux prix du marché et de ne pas rendre compte de la façon dont l’argent a été utilisé.

Yuma a dit qu’il n’a pas vu la lettre.

«Il existe des procédures pour se retirer du FEC, donc ils doivent respecter les procédures», a-t-il déclaré par téléphone depuis la capitale congolaise, Kinshasa. Il a refusé de commenter les critiques selon lesquelles il aurait travaillé contre les intérêts des membres de la FEC lors de la révision du code, affirmant qu’il n’était «ni un parlementaire ni un membre du gouvernement».

Peter Grauer, le président de Bloomberg LP, la société mère de Bloomberg News, est un administrateur en chef indépendant de Glencore.

Traduit par Anglo Congo.

Source : Bloomberg news.