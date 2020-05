Huawei a le vent en poupe en Afrique

EN Afrique, Huawei est en pointe dans la bataille post-Covid-19 pour la 5G. Huawei est une entreprise un peu particulière, avec une philosophie différente, un capitalisme différent. En 2019, l’entreprise chinoise a réalisé un chiffre d’affaires de 122 milliards de dollars, dont 5,8 milliards de dollars sur le continent africain. Pour 2020 et en dépit de la pandémie, le groupe compte reconduire le même résultat. Au terme du premier trimestre, Huwaei affichait une croissance de 19 % par rapport à la même période de l’année 2018.

Entrée sur le marché africain en 1997, Huawei, après plus de 20 ans de développement, est maintenant présent dans tous les pays et régions du continent. La société compte plus de 9 000 employés et fournit des services de réseaux d’infrastructure TIC ouverts, flexibles et sécurisés à 200 clients en télécommunications, 1 000 clients entreprises et 900 millions de personnes en Afrique, et soutient la transformation numérique en cours sur ce continent.

En 2019, plus de 20 000 jeunes Africains ont bénéficié de la formation aux TIC de Huawei, et ce nombre continuera à augmenter d’année en année. Parallèlement, Huawei et ses 2 400 partenaires locaux créent, directement et indirectement, de nombreuses nouvelles opportunités d’emploi et des modèles d’entreprise locaux pour l’Afrique, et favorisent un développement dynamique de l’industrie. Huawei a mené une coopération approfondie avec des organisations régionales, telles que l’UIT, l’UAT, l’UA et l’UNESCO en Afrique, et a signé et publié de nombreux protocoles d’accord et livres blancs sur le développement des TIC et la formation aux TIC.

Arguments anti-Huawei

Les tactiques anti-Huawei de Washington ont besoin d’un redémarrage en Europe. Les efforts pour convaincre les alliés de la menace chinoise en 5G ont échoué. L’argument de l’Europe sur la poursuite de la mise en œuvre de la technologie Huawei 5G contre les objections américaines s’est longtemps concentré sur la réduction des coûts. Les États-Unis demandent l’interdiction des équipements 5G de l’entreprise chinoise de télécommunications dans les réseaux européens n’ont pas réussi à s’imposer dans la plupart des capitales européennes.

Seuls quelques pays ont fait écho aux demandes américaines de restrictions plus strictes pour compléter la boîte à outils récemment publiée par l’Union européenne pour la sécurité de 5G, et encore moins ont appelé à une interdiction totale.

Les États-Unis ont souligné les risques que Huawei fait courir à la sécurité nationale, y compris la menace d’espionnage. Étant donné le contrôle effectif de Huawei par le Parti de la communauté chinoise, l’intégrité des données suscite des inquiétudes. Plus grave est le potentiel de débiliter l’infrastructure critique. La 5G sera l’épine dorsale des communications et des contrôles nécessaires pour les réseaux électriques, l’approvisionnement en eau et les infrastructures de transport. En janvier, le Royaume-Uni a annoncé qu’il autoriserait les équipements Huawei sur 35 % de ses réseaux 5G – une décision qui pourrait fournir une couverture supérieure à l’Allemagne, à la France et à d’autres pays.

Récemment, les leaders de l’industrie technologique pour les réseaux d’accès radio ouverts ont envoyé une lettre au Comité de défense de la Chambre des communes du Royaume-Uni pour l’exhorter à abandonner la mise en œuvre de la technologie Huawei. Compte tenu de la réponse inégale à travers l’Europe, où devraient aller les États-Unis à partir d’ici? Il peut encore influencer les pays qui restent sur la clôture, mais il devra changer de cap.

D’une part, les États-Unis devraient créer une coalition multilatérale avec des alliés européens partageant les mêmes idées, comme la Pologne, la République tchèque et l’Estonie, pour relancer les conversations sur le rôle de Huawei en Europe. Un certain nombre de pays européens perçoivent Washington comme un messager égoïste et voient sa lutte contre Huawei comme faisant simplement partie d’un jeu géopolitique contre la Chine. C’est une critique que Washington devrait répondre, et elle peut mettre l’accent sur quelques messages clés pour le faire.

La coalition devrait souligner que la boîte à outils de l’UE est conçue pour être une référence pour une approche commune, pas une réponse finale. La coalition devrait souligner que la boîte à outils de l’UE est conçue pour être une référence pour une approche commune, pas une réponse finale. Les pays devraient effectuer leurs propres évaluations des risques en fonction de leurs capacités techniques pour atténuer les risques et sécuriser leurs réseaux. La coalition devrait également dissiper le mythe souvent cité selon lequel il n’existe aucune alternative viable à Huawei.

Les États-Unis et les adopteurs européens des technologies Nokia et Ericsson doivent vanter la valeur et la qualité des kits Nokia et Ericsson. D’une part, les États-Unis devraient souligner le fait évident qu’ils construisent des réseaux 5G de classe mondiale en utilisant uniquement des équipements de réseau d’accès radio Nokia et Ericsson. Ensuite, il y a le mythe pernicieux, poussé par l’équipe de relations publiques de Huawei et à travers des rapports commandés par Huawei, selon lequel l’entreprise est le leader incontesté de la technologie 5G. Alors que Huawei est en tête du nombre de brevets, les évaluations qualitatives montrent que la valeur de son portefeuille est bien inférieure à celle de ses concurrents – un cas classique de quantité plutôt que de qualité.

Enfin, la coalition devrait également accepter l’argument des coûts. Bien que Huawei puisse fournir l’option initiale la moins chère du marché, les pays devraient examiner comment Huawei pourrait imposer des coûts cachés au backend pour la maintenance et l’installation, au-delà des dépenses considérables associées aux efforts d’atténuation des risques. Les États-Unis devraient également conduire à proposer de nouvelles alternatives à Huawei. Une approche prometteuse consiste à promouvoir l’architecture ouverte comme un moyen de renverser le statu quo de la 5G. L’architecture ouverte se compose de logiciels propriétaires pour des fonctions telles que la commutation, le routage et les pare-feu qui s’exécutent sur du matériel indépendant du fournisseur et des interfaces normalisées. Cela offrirait à l’Europe une nouvelle façon de contourner l’adoption de Huawei de manière à promouvoir la diversité des fournisseurs, des coûts inférieurs et une meilleure interopérabilité. Les États-Unis devraient travailler avec la Finlande et la Suède pour aider Nokia et Ericsson, les principaux concurrents de Huawei, à passer à ce nouveau modèle d’infrastructure de télécommunications au cours des trois à cinq prochaines années.