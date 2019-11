Les pays BRICS veulent écrire un nouveau chapitre de leur coopération

LE DISCOURS de Xi Jinping, le président chinois, a été très applaudi au sommet de Brésil. Intitulé « Ensemble pour un nouveau chapitre de la coopération BRICS », ce discours a été tenu lors de la séance plénière de ce sommet auquel ont pris également part ses homologues, Vladimir Poutine (Russie), Cyril Ramaphosa (Afrique du Sud), Narendra Modi (Inde) et Jair Bolsonaro (Brésil), hôte du sommet. Le sommet de 2019 à Brasilia s’est tenue au moment où l’économie mondiale traverse une période critique de son évolution de la structure internationale. La dynamique de développement des pays émergents et des pays en développement est irréversible, a noté Xi Jinping, mais le protectionnisme et l’unilatéralisme sont des sujets de préoccupation.

Le président chinois a déclaré que face à des changements profonds, rarement observés depuis un siècle, les BRICS devraient comprendre la tendance du temps, répondre à l’appel du peuple et assumer leurs responsabilités. « Nous devons rester fidèles à notre engagement indéfectible en faveur du développement et renforcer la solidarité et la coopération pour le bien-être de notre peuple et pour le développement de notre monde », a-t-il déclaré avant de présenter une proposition en trois volets.

Les priorités de Xi

Premièrement, les pays BRICS devraient œuvrer à la création d’un environnement de paix et de stabilité sûr. Le président chinois a exhorté les cinq membres à préserver la paix et le développement pour tous, à défendre l’équité et la justice et à promouvoir des résultats positifs pour tous. « Il est important que nous défendions les buts et les principes de la Charte des Nations unies et du système international centré sur l’ONU, que nous nous opposions à l’hégémonisme et aux politiques de pouvoir et que nous prenions une part constructive dans le règlement des points chauds géopolitiques », a-t-il déclaré.

Deuxièmement, les pays BRICS devraient poursuivre leurs perspectives de développement grâce à l’ouverture et à l’innovation, a encore déclaré le président chinois. Le bloc des cinq membres devrait approfondir le partenariat BRICS sur la nouvelle révolution industrielle et s’efforcer d’obtenir une coopération plus productive dans des domaines tels que le commerce et l’investissement, l’économie numérique et la connectivité afin de parvenir à un développement de haute qualité, a souligné Xi Jinping.

Il a appelé les cinq pays à plaider en faveur d’une vaste consultation, d’une contribution conjointe et de bénéfices partagés dans la gouvernance mondiale, et à plaider en faveur d’une réforme du système de gouvernance économique mondiale. « Les pays BRICS doivent s’opposer fermement au protectionnisme, défendre le système commercial multilatéral axé sur l’OMC et accroître la voix et l’influence des marchés émergents et des pays en développement dans les affaires internationales », a lancé le président chinois.

Pour lui, les États membres du groupe BRICS doivent donner la priorité au développement dans le cadre de la politique macroéconomique mondiale, suivre le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et l’Accord de Paris sur le changement climatique, et promouvoir des progrès coordonnés dans les domaines économique, social et environnemental. Troisièmement, les pays BRICS devraient promouvoir l’apprentissage mutuel par le biais d’échanges interpersonnels et élargir et approfondir leurs échanges interpersonnels. Xi Jinping a proposé de tirer parti de la coopération BRICS Plus en tant que plate-forme pour renforcer le dialogue avec d’autres pays et civilisations afin de gagner davantage d’amis et de partenaires du BRICS.

La Chine importera plus

Xi a également souligné que la Chine continuera à s’ouvrir : « Nous importerons plus de biens et de services, faciliterons l’accès des investisseurs étrangers au marché et renforcerons la protection de la propriété intellectuelle. Grâce à ces efforts, nous ouvrirons de nouvelles perspectives en poursuivant une ouverture multidimensionnelle, multiniveau et sectorielle en Chine. » La Chine continuera également à agir selon le principe des consultations approfondies, des contributions communes et des avantages partagés, et poursuivra une coopération ouverte, verte et propre dans le cadre de l’Initiative Ceintures et routes. « Nous continuerons de suivre une approche durable, axée sur les personnes et respectant des normes élevées, afin de promouvoir une coopération de haute qualité sur route et route avec les pays partenaires », a-t-il indiqué. Le président chinois a déclaré que la Chine resterait attachée à une politique étrangère de paix indépendante et à la voie du développement pacifique, et continuerait à renforcer les relations d’amitié et de coopération avec tous les autres pays, sur la base des cinq principes de la coexistence pacifique.