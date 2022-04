Affaires foncières : Aimé Sakombi Molendo fait le point

SA VISION du RENOUVEAU a suscité un vent nouveau qui gonfle sans cesse les voiles de la gondole Affaires foncières et la pousse vers des rivages plus sûrs.

Son empathie lui a permis de ramener la morale civique qui avait déserté ce secteur et d’améliorer la paix sociale longtemps perturbée par des agissements honteux qui ont lésé bon nombre de nos compatriotes et provoqué des pertes en vies humaines et charrié de très nombreux conflits dans les cours et tribunaux de notre pays !

Conscient de l’importance de sa mission, et plaçant l’homme au centre de son programme, il a surpris tout le monde en réalisant des résultats inattendus au dernier trimestre de 2019.

Une nouvelle ère

Malgré les difficultés conjoncturelles liées à la pandémie à coronavirus, le ministre des Affaires foncières a entrepris des réformes structurelles qui vont propulser l’administration foncière dans une nouvelle ère marquée par la dématérialisation des dossiers et des paiements, la modernisation des structures, la mise à jour des compétences et le changement radical des mentalités.

La caravane foncière de renforcement des capacités des agents et cadres de l’administration foncière s’applique, à chaque étape, à transmettre, en même temps que les fondamentaux des réformes, la vision du ministre pour une amélioration qualitative de la gouvernance foncière selon le triptyque Maximisation des recettes, Sécurité foncière et Paix sociale.

Les premiers pas

Sur le plan conjoncturel, les réformes importantes comme celles portant bancarisation des transactions foncières et immobilières ; le relèvement des taux relatifs aux opérations hypothécaires ; le Compte centralisateur des flux générés par ces opérations ; l’adoption de la nouvelle Mercuriale ; la restructuration de la Chambre des Experts immobiliers ; le projet de création de l’Ordre des Géomètres ; la création de la Police foncière sont autant d’innovations qui tissent les mailles d’une administration foncière modernisée, et capable de rayonner et de contribuer de manière significative au développement du pays.

Last but not least, la promulgation du Document de Politique foncière nationale qui constitue une avancée remarquable dans le processus de la Réforme foncière, permettra à la RD Congo de disposer, 50 ans après, d’un instrument de politique foncière documenté et en phase avec les enjeux contemporains.

Mais qui est cet homme providentiel qui a réussi le miracle, en gardant la même équipe, de redonner à l’administration foncière de la dignité et des couleurs, quel est son bilan, deux ans après son entrée au gouvernement, et quelles sont les perspectives pour le reste de son mandat ? Aimé Sakombi Molendo a répondu à toutes ces questions dans cette longue interview bilan.