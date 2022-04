Olajide Ayeronwi prend la direction de FBNBank DRC SA

AVEC plus de deux décennies dans le secteur bancaire, Olajide est un banquier chevronné, possédant une connaissance significative de l’industrie bancaire africaine. Avant de devenir le nouveau Directeur Général de FBNBank DRC SA, il était auparavant Administrateur Directeur Général de FBNBank Guinea SA depuis 2019, où il a dirigé l’élaboration et l’exécution des stratégies pour le succès global de la banque. À ce poste, il a entrepris avec succès la tâche difficile de recentrer l’activité de la filiale guinéenne et l’a renforcée pour l’avenir.

Olajide a rejoint First Bank of Nigeria en juillet 2012, en tant que chef de groupe, grandes entreprises Ikoyi/VI, puis a occupé le poste de responsable, Énergie et services publics au sein de la direction grandes entreprises. Durant ses années au sein de la direction des grandes entreprises, il a élaboré et mis en œuvre des plans visant à renforcer la mobilisation des dépôts, la qualité des actifs, les opérations de change ainsi qu’à améliorer la base de revenus de la Banque.

En 2016, il est devenu le Responsable de la banque commerciale, Lagos Island, où il a coordonné les activités du groupe de la banque commerciale en promouvant et en commercialisant la marque et ses produits. Il a également piloté les transactions de financement du commerce du groupe et s’est assuré que le personnel était correctement formé.

Son engagement, son expérience dans le secteur bancaire, sa vision stratégique, son souci constant de la clientèle ainsi que ses résultats avérés font de lui le candidat idéal pour conduire la plus grande filiale africaine qu’est FBNBank DRC SA vers la prochaine étape de son développement.

Olajide Ayeronwi est un comptable agréé, et est diplômé du Senior Management Programme de la Lagos Business School. Il a également suivi des cours de gestion à l’INSEAD et à l’Université du Michigan.

À propos de la FBNBank

FBNBank DRC SA (FBNBank) est l’une des banques les plus prestigieuses de la République Démocratique du Congo, qui contribue au développement économique du pays depuis 1994. Malgré les nombreuses transformations qu’elle a subies au fil des années en raison des défis économiques, politiques et réglementaires de la RDC, elle est restée résiliente, digne de confiance et dynamique.

FBNBank, filiale de First Bank of Nigeria Limited, a pour vision d’être la banque congolaise de « Premier Choix » avec pour mission de créer des solutions bancaires qui apportent une valeur durable à toutes les parties prenantes.

La banque aspire à être une institution financière de premier plan qui crée les meilleures solutions répondant aux besoins de sa clientèle. Dans notre aspiration d’être une banque de premier plan, nous nous appuyons sur le meilleur en termes de personnes, services et de technologie pour offrir des solutions durables aux clients.

La stratégie de la banque consiste à offrir des services bancaires aux entreprises, aux PMEs et aux particuliers en mobilisant les dépôts des différents segments du marché et en les déployant sur le marché pour répondre aux besoins de financement des grandes entreprises, et de leur chaîne de valeur ainsi qu’aux particuliers.

Présente en RDC depuis plus de 25 ans et bénéficiant de l’expertise de First Bank of Nigeria, notre maison mère, FBNBank est une institution financière internationale et intégrée, avec un réseau bien établi de banques correspondantes, qui fournit des services et des analyses de classe mondiale avec une connaissance approfondie de la RDC. L’une des forces de la banque est de pouvoir puiser dans son réseau international, ce qui lui permet de financer des prêts au-dessus de la limite du marché local, grâce au partenariat avec FBNBank UK et First Bank of Nigeria.

En tant que filiale de First Bank of Nigeria, FBNBank DRC SA est engagée à développer son personnel, à minimiser son impact environnemental, à répondre aux besoins de ses clients et à investir dans les communautés dans lesquelles elle opère. Notre engagement en faveur de la construction de la nation consiste à créer de la valeur sur le long terme pour les parties prenantes en saisissant les opportunités et en gérant les risques associés à l’environnement, au social et à la gouvernance.