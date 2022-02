Le cacao et les produits du cacao atteignent des niveaux records mais les petits producteurs demeurent pauvres

LE GÉANT veveysan (suisse) de l’alimentation a récemment dévoilé un plan innovant, officiellement pour lutter contre les risques de travail des enfants, augmenter les revenus des agriculteurs et atteindre une traçabilité intégrale du cacao. Concrètement, une prime en espèces sera versée directement aux familles des producteurs de cacao pour certaines activités, telles que la scolarisation des enfants ou l’élagage, a indiqué Nestlé dans un communiqué.

« Notre objectif est d’avoir un impact supplémentaire tangible et positif sur un nombre croissant de familles de producteurs de cacao, en particulier dans les régions où la pauvreté est largement répandue et les ressources rares, et d’aider à combler à long terme l’écart auquel elles sont confrontées par rapport au revenu vital. » C’est en ces termes que Mark Schneider, le CEO de Nestlé, a commenté la publication de ce plan.

Et d’ajouter : « Poursuivant nos efforts depuis plusieurs années pour un approvisionnement durable en cacao, nous continuerons d’aider les enfants à aller à l’école, d’encourager l’autonomie des femmes, d’améliorer les techniques agricoles et de faciliter l’accès aux ressources financières. Nous pensons qu’une collaboration avec les gouvernements, les ONG et d’autres acteurs de l’industrie du cacao nous permettra de contribuer à améliorer la vie des familles de producteurs de cacao et de donner aux enfants la chance de s’instruire et de grandir dans l’environnement sûr et sain qu’ils méritent ».

Ce n’est pas un hasard si l’annonce a été fait à partir d’Accra, la capitale du Ghana. Ce pays est le 2è plus grand producteur de cacao en Afrique après la Côte d’Ivoire. Au centre de ce plan innovant, se trouve un programme d’augmentation des revenus pour améliorer les conditions de vie des familles des producteurs et faire progresser les pratiques d’agriculture régénératrice et l’égalité des genres.

Le nouveau plan soutient également les efforts de Nestlé pour transformer son approvisionnement mondial en cacao, afin d’assurer une traçabilité et une ségrégation intégrales de ses ingrédients à base de cacao. Tout en continuant d’étendre ses efforts en matière de développement durable dans le cacao, Nestlé prévoit d’investir un total de 1,3 milliard de CHF d’ici 2030, triplant ainsi son investissement annuel actuel.

Nouvelle approche

Le programme d’augmentation des revenus propose une nouvelle approche pour aider les agriculteurs et leurs familles dans leur transition vers une culture du cacao plus durable. « Les primes encourageront les changements de comportement et l’adoption de pratiques agricoles qui aideront à renforcer progressivement la résilience sociale et économique à long terme », souligne-t-on.

« Les communautés auxquelles appartiennent les producteurs de cacao sont confrontées à d’immenses problématiques, notamment une pauvreté rurale importante, des risques climatiques croissants et un manque d’accès aux services financiers et aux infrastructures de base telles que l’eau, les soins de santé et l’éducation. »

Grâce à cette nouvelle approche, « les familles de producteurs de cacao seront désormais récompensées non seulement pour la quantité et la qualité des fèves de cacao qu’elles produisent, mais aussi pour les bienfaits qu’elles apportent à l’environnement et aux communautés locales ». Ces primes s’ajoutent à celle déjà introduite par les gouvernements de la Côte d’Ivoire et du Ghana que Nestlé paie et aux primes que le géant veveysan offre pour le cacao certifié. « Ce dernier est contrôlé de manière indépendante selon les normes en vigueur en matière d’agriculture durable de Rainforest Alliance, promouvant le bien-être social, économique et environnemental des agriculteurs et des communautés locales ».

Il n’est un secret pour personne que les communautés auxquelles appartiennent les producteurs de cacao sont confrontées à d’immenses problématiques, notamment une pauvreté rurale importante, des risques climatiques croissants et un manque d’accès aux services financiers et aux infrastructures de base telles que l’eau, les soins de santé et l’éducation.

Ces facteurs complexes, peut-on lire dans le communiqué, accroissent le risque de travail des enfants dans les exploitations agricoles familiales. En collaboration avec des partenaires tels que des gouvernements et en s’appuyant sur un programme pilote prometteur, la nouvelle initiative de Nestlé mettra l’accent sur les causes profondes du travail des enfants.

Le programme récompense les pratiques qui augmentent la productivité des cultures et aident à garantir des sources de revenus supplémentaires, afin de combler l’écart par rapport au revenu vital. En s’engageant dans ces pratiques, les familles peuvent gagner jusqu’à 500 CHF supplémentaires par an au cours des deux premières années du programme. « La prime plus élevée au départ aidera à accélérer la mise en œuvre de bonnes pratiques agricoles pour avoir un impact futur. Cette prime sera ensuite de 250 CHF lorsque le programme commencera à fournir des résultats tangibles. La prime payée ne dépend pas du volume de cacao vendu et est inclusive pour apporter un soutien significatif aux petits agriculteurs, sans laisser personne de côté », précise le communiqué.

Prise de responsabilité

Les paiements seront effectués au moyen d’un système sécurisé de transfert électronique par téléphone mobile qui assurera la traçabilité directement des fournisseurs de Nestlé jusqu’aux destinataires. En s’appuyant sur les résultats positifs obtenus dans le cadre d’un premier projet pilote mené en 2020 en Côte d’Ivoire auprès de 1 000 agriculteurs, Nestlé étendra ce programme auprès de 10 000 familles, avant de l’implémenter au Ghana en 2024.

La société évaluera cette phase de test et fera les ajustements nécessaires, avant de déployer ce programme auprès de toutes les familles de producteurs de cacao dans sa toute chaîne d’approvisionnement au niveau mondial d’ici 2030. Nestlé veillera à ce que les agriculteurs disposent des ressources, de la formation et des structures sociales et financières nécessaires pour apporter des changements durables.

Comparativement aux pratiques habituelles, le programme offre également des primes au conjoint ou à la conjointe de l’agriculteur, qui est généralement responsable des dépenses du ménage et de la garde des enfants. En répartissant les paiements entre l’agriculteur et son conjoint ou sa conjointe, le programme contribue à l’autonomisation des femmes et à l’amélioration de l’égalité des genres.

Dans le cadre de ce programme, Nestlé transformera son approvisionnement mondial en cacao, afin d’assurer une traçabilité et une ségrégation intégrales de ses ingrédients à base de cacao, des exploitations aux usines.

Ce nouvel effort contribuera à transformer la chaîne d’approvisionnement de Nestlé et le secteur du cacao en général. Nestlé lancera une gamme de produits à base de cacao provenant de ce programme innovant, offrant aux consommateurs la possibilité de soutenir l’amélioration des conditions de vie des familles et la protection des enfants. Cela commencera par une sélection de produits KitKat en 2023.

« Nos actions peuvent aider à catalyser le changement sur un sujet important qui nous tient tant à cœur. Elles favoriseront la prise de responsabilité et la transparence dans l’ensemble du secteur, dans un contexte où les clients, les employés et les communautés attendent de plus en plus des entreprises qu’elles respectent leurs valeurs partagées », a déclaré Magdi Batato, le directeur général et chef des opérations chez Nestlé. « En augmentant la traçabilité à grande échelle, nous contribuerons à renforcer la confiance des consommateurs dans nos produits et à répondre à la demande croissante pour un approvisionnement responsable et durable en cacao. »