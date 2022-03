Le Directeur Général du Groupe First Bank of Nigeria Ltd et filiales en visite officielle en RDC

Le Directeur Général du Groupe First Bank of Nigeria Ltd et filiales, Dr. Adesola Adeduntan, était en visite officielle en RDC, vendredi 25 et samedi 26 février 2022.

Au cours de son séjour destiné à renforcer la présence du groupe bancaire en RDC, Dr. Adesola Adeduntan s’est entretenu au Palais de la Nation avec le Président de la République Démocratique du Congo, Son Excellence Felix TSHISEKEDI TSHILOMBO, sur la contribution de son groupe financier pour soutenir les efforts de développement et de réduction de la pauvreté en RDC. Il a notamment mentionné le fait que First Bank of Nigeria au travers de sa filiale congolaise FBNBank DRC SA comptait accroitre ses investissements en RDC dans les domaines des nouvelles technologies, du développement du capital humain ainsi que le déploiement de services à valeurs ajoutés qui permettront d’accroître l’inclusion financière et ainsi de lutter contre la pauvreté.

Cette visite a été l’occasion pour le PDG du Groupe First Bank et filiales de rencontrer des chefs d’entreprises publiques et privées. Il s’est entretenu tour à tour avec le Dr Jean-Simon MFUTI KIAKU, Directeur Général de la CNSS ; M. Lucien EBATA, PDG du Groupe Orion Oil Ltd et M. Jean Lengo-dia-Ndinga, PDG du Groupe Ledya ; Il les a assurés de la volonté de la banque de les accompagner dans la croissance de leurs institutions, en mettant à leur service l’expertise, le réseau et la technologie disponibles localement mais aussi au sein de l’ensemble du groupe financier.

Il a clôturé sa visite par une réunion avec le Comité de Direction élargi de FBNBank DRC SA, lors de laquelle 3 points essentiels ont été abordés :

les excellents résultats de l’année 2021 : il a adressé ses félicitations à tout le staff pour ses excellentes performances et a saisi l’opportunité pour remercier le DG sortant Akeem Oladele pour les bons et loyaux services qu’il a accompli durant ces 6 ans à la tête de la banque .

: il a adressé ses félicitations à tout le staff pour ses excellentes performances et a saisi l’opportunité pour remercier le DG sortant Akeem Oladele pour les bons et loyaux services qu’il a accompli durant ces 6 ans à la tête de la banque . Les axes d’investissements des 3 prochaines années : Dr Adesola a introduit officiellement Monsieur Ayeronwi Olajide, le nouveau Directeur Général, qui prend les rênes de la Banque et sera responsable de l’implémentation des plans d’investissement du groupe en RDC tant dans les domaines des nouvelles technologies, du renforcement et développement des capacités des agents mais aussi l’amélioration continue des conditions de travail des agents.

: Dr Adesola a introduit officiellement Monsieur Ayeronwi Olajide, le nouveau Directeur Général, qui prend les rênes de la Banque et sera responsable de l’implémentation des plans d’investissement du groupe en RDC tant dans les domaines des nouvelles technologies, du renforcement et développement des capacités des agents mais aussi l’amélioration continue des conditions de travail des agents. Les recommandations et partage d’idées, le DG du groupe a fini son adresse en encourageant les agents à partager leurs recommandations, suggestions pour améliorer la manière de servir nos clients et de faire de la banque l’institution financière de premier choix en RDC.

Le PDG du Groupe a promis de revenir en visite au mois de juillet 2022 afin de suivre de près les avancées des différents projets entrepris au début de cette année.

A propos de la FBNBank

FBNBank DRC SA (FBNBank) est l’une des banques les plus prestigieuses de la République Démocratique du Congo, qui contribue au développement économique du pays depuis 1994. Elle demeure résiliente, digne de confiance et dynamique malgré les nombreuses transformations qu’elle a subies au fil des années en raison des défis économiques, politiques et réglementaires de la RDC. FBNBank, filiale de First Bank of Nigeria Limited, a pour vision d’être la banque congolaise de “Premier Choix” avec pour mission de créer des solutions bancaires qui apportent une valeur durable à toutes les parties prenantes.

La banque aspire à être une institution financière de premier plan qui crée les meilleures solutions répondant aux besoins de sa clientèle. Dans notre aspiration d’être une banque de premier plan, nous nous appuyons sur le meilleur en termes de personnes, services et de technologie pour offrir des solutions durables aux clients. La stratégie de la banque consiste à offrir des services bancaires aux entreprises, aux PMEs et aux particuliers en mobilisant les dépôts des différents segments du marché et en les déployant sur le marché pour répondre aux besoins de financement des grandes entreprises, ainsi que de leur chaîne de valeur ainsi qu’aux particuliers.

Présente en RDC depuis plus de 25 ans et bénéficiant de l’expertise de First Bank of Nigeria, notre maison mère, FBNBank est une institution financière internationale et intégrée, avec un réseau bien établi de banques correspondantes, qui fournit des services et des analyses de classe mondiale avec une connaissance approfondie de la RDC. L’une des forces de la banque est de pouvoir puiser dans son réseau international, ce qui lui permet de financer des prêts au-dessus de la limite du marché local, grâce au partenariat avec FBNBank UK et First Bank of Nigeria.

En tant que filiale de First Bank of Nigeria, FBNBank DRC SA est engagée à développer son personnel, à minimiser son impact environnemental, à répondre aux besoins de ses clients et à investir dans les communautés dans lesquelles elle opère. Notre engagement en faveur de la construction de la nation consiste à créer de la valeur sur le long terme pour les parties prenantes en saisissant les opportunités et en gérant les risques associés à l’environnement, au social et à la gouvernance.

Pour plus d’informations, visitez www.fbnbankrdc.com