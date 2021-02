Controverse sur le rachat par Bill Gates de la plus grande société de services pour jets privés

C

ASCADE Investment, la société qui gère une grande partie de la fortune de Bill Gates, a récemment annoncé le rachat de l’opérateur britannique de services aéroportuaires pour jets privés Signature Aviation aux côtés de Blackstone, une autre société qui réalise des investissements. Signature Aviation gère plus de 1,6 million de vols de jets privés par an. À quelques jours de la sortie du livre du milliardaire intitulé « How to avoid a climate disaster – The solutions we have and the breakthroughs we need » sur la défense du climat, ce rachat détonne. Ces services comprennent des services comme la maintenance des avions, l’enregistrement des passagers, ou la vente de carburant.

Blackstone a remporté le plus grand actionnaire de Signature Aviation, Bill Gates, pour une éventuelle offre de 4,3 milliards de dollars sur la société britannique de services de jets privés, en face à face avec un autre prétendant potentiel, Carlyle.

L’accord de Blackstone avec Cascade Investment Llc de Gates pour son offre prévue annoncée intervient quelques heures seulement après que Signature a confirmé une approche de rachat initiale de Carlyle. Conformément aux règles relatives aux OPA au Royaume-Uni, Blackstone et Cascade étaient tenues d’annoncer leur intention ferme de faire une offre ou de partir au plus tard le 14 janvier 2021.

L’offre sera faite par l’intermédiaire de Brown Bidco Ltd, une société nouvellement constituée qui sera détenue à 70 % par Blackstone, Cascade détenant le reste. Signature Aviation a déclaré qu’il s’agissait de la sixième proposition de Blackstone, sa première date de février 2020. Blackstone a déclaré que les termes de son accord avec Cascade signifiaient que Cascade votera contre toute proposition concurrente après qu’une offre ferme soit faite à Blackstone.

Alors que les compagnies aériennes du monde entier luttent pour survivre aux restrictions de voyage Covid-19, les opérateurs de jets privés se sont mieux comportés, les passagers fortunés ayant opté pour ce qui est perçu comme un moyen plus sûr de voler. Dans sa déclaration de résultats semestriels de l’année dernière, Signature Aviation a souligné une reprise de l’activité aérienne en août par rapport à avril 2020, lorsque la plupart des pays venaient de commencer des verrouillages pour empêcher la propagation du virus. Signature Aviation a également révélé en décembre dernier qu’elle avait rejeté une autre proposition de Global Infrastructure Partners concernant une offre inférieure à celle de Blackstone.

« Super émetteur »

Selon des universitaires de l’Université de Lund en Suède, Bill Gates serait l’un des plus grands « super émetteurs » du monde en raison de ses très nombreux déplacements réguliers en jet privé. En 2020, le milliardaire américain a pris 59 vols et parcouru plus de 321 000 km… La totalité des voyages de Bill Gates en jet privé au cours de l’année dernière auraient émis environ 1 600 tonnes de dioxyde de carbone. Les chercheurs précisent dans leur étude que les jets privés émettent jusqu’à 40 fois plus de dioxyde de carbone par passager que les vols commerciaux classiques.

Dans l’avant-propos de son livre dont la sortie est prévue pour le 16 février 2021, Gates déclare qu’il a passé plus d’une décennie à étudier les causes et les effets du changement climatique. Il a certainement oublié de s’intéresser aux émissions de dioxyde de carbone provenant des jets privés… Le milliardaire, récemment relégué à la troisième place du classement des personnes les plus riches du monde depuis qu’Elon Musk a pris la tête avec plus de 188 milliards de dollars, n’a pas souhaité répondre aux commentaires des chercheurs sur son point de vue concernant l’empreinte carbone des jets privés.

Bill Gate a par le passé déjà reconnu que les jets privés étaient son « plaisir coupable ». C’est une image qui risque de déplaire au milliardaire américain qui est plutôt simple dans son quotidien. L’homme a, par exemple, été aperçu en 2019 en train de faire la queue devant Burger Dick’s Drive-in à Seattle pour commander un menu à 7,68 dollars. Un plaisir simple pour ce grand amateur de burgers. À l’époque, Mike Galos, avait écrit ceci : « lorsque vous valez 100 000 000 000 de dollars, dirigez la plus grande association caritative de l’histoire du monde et faites la queue pour un burger, des frites et du Coca chez Dick, comme nous tous… C’est la façon dont les vrais riches se comportent contrairement à la personne qui souhaite poser un siège de toilettes en or à la Maison Blanche ». Un joli tacle au passage pour Trump.

Pourquoi Bill Gates aime les jets privés ? La commodité et les avantages perçus pour la santé du vol privé attirent les convertis. Les entreprises qui desservent les avions peuvent être des gagnants encore plus importants. Les appels vidéo Zoom ont remplacé les réunions d’affaires, le Forum économique mondial de Davos se déroule en ligne et la réservation de vacances à l’étranger implique de naviguer dans un éventail déconcertant de restrictions de voyage, de tests de virus et d’exigences de quarantaine. Pourquoi alors Bill Gates et Blackstone Group Inc. s’associent-ils pour acheter une entreprise qui fait une grande partie de son argent en ravitaillant des jets privés?

Blackstone est réputée pour ses paris audacieux comme celui qu’elle a fait sur l’immobilier résidentiel américain à la suite de la récession de 2008. Mais l’entretien des jets privés est plus sûr. Le trafic mondial de passagers des compagnies aériennes s’est effondré de 66 % jusqu’à novembre dernier, selon l’Association du transport aérien international. En revanche, l’activité des jets privés n’a reculé que de 11 % en décembre dernier, la meilleure performance mensuelle depuis le début de la pandémie de Covid-19, selon les données de WingX , une société de conseil et de données aéronautiques.

Alors que les restrictions de voyage et les problèmes de santé ont maintenu de nombreuses flottes d’entreprises au sol, ceux qui peuvent se permettre de voyager en privé et éviter les aéroports bondés le font, une aubaine pour les vols charters et les entreprises telles que NetJets qui offrent des parts fractionnées dans des avions privés. (NetJets, propriété de Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett, est le plus gros client de Signature.) En Europe, les jets privés n’ont pas décollé aussi régulièrement ces derniers temps parce que les stations de ski sont fermées, mais c’était une autre histoire en août dernier quand ils étaient très demandés pour emmener les clients vers les plages de la Méditerranée en toute sécurité.

Aviation d’affaires

Les fabricants de jets privés tels que Bombardier Inc., General Dynamics Corp. et Textron Inc. ont réduit leurs taux de production plus tôt dans la pandémie, mais ont récemment semblé optimistes quant à leur capacité à gagner de nouveaux clients. « Il y a des gens qui se lancent dans l’aviation d’affaires qui n’ont jamais été dans l’aviation d’affaires ou qui n’ont pas possédé une partie du capital d’un avion », a déclaré Scott Donnelly, le PDG de Textron, aux investisseurs.

Alors que les jets privés ont une empreinte carbone plus importante par rapport au nombre de sièges, les émissions créées par ce coin du marché sont pâles par rapport à l’industrie de l’aviation commerciale au sens large, de sorte que cette dernière attirera probablement plus l’attention des militants du changement climatique.