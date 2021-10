Hackmaker 60è-AUF : le projet de prépaiement d’eau de forage par carte gagne le premier prix

Face à quatre autres équipes concurrentes sélectionnées par le jury, elle a gagné le premier prix de 540 dollars pour son projet de prépaiement par carte de l’eau de forage, une activité économique qui prend de l’ampleur dans le pays. Le second prix de 360 dollars récompense le projet de logette (cabine d’électricité) intelligente, présenté et défendu par l’équipe composée de Prisca Makila Biakong, Weesley Dikumba Wumba et Gloria Lisole Kputu.

Le jury du concours, composé de Junior Kalengula Kupa, Hervé Cicéron Kalombo Mukendi et Adonis Nsuku Wedi, s’est fondé sur six critères : pertinence du concept/projet, caractère innovant de l’idée, clarté de ce que veut faire le promoteur, pertinence du projet sur la vie, impact envisagé sur l’économie, et faisabilité technique de l’idée en moins de 60 heures, pour départager les cinq équipes en lice.

Organisé au Campus numérique Francophone (CNF) de Kinshasa les 23 et 24 septembre 2021, le Hackmaker 60è-AUF a été placé sous le thème principal « Le numérique au service de l’entreprenariat social ». Les participants devaient donc proposer « des solutions (projets) concrètes, relevant du numérique ou utilisant un outil numérique, entreprenable, social et qui répondent aux Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’agenda 2030 ».

En d’autres termes, les projets présentés devaient avoir un lien avec la pauvreté et la faim zéro ; la bonne santé et le bien-être ; l’éducation de qualité ; l’égalité entre les sexes ; l’eau propre et l’assainissement ; l’énergie propre à un coût abordable ; le travail décent et la croissance économique ; l’industrie, l’innovation et l’infrastructure ; l’inégalité réduite ; les villes et communautés durables ; la consommation et la production durables ; les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques ; la vie aquatique et la vie terrestre ; la paix, la justice et les institutions efficaces, ainsi qu’avec les partenariats pour la réalisation de ces objectifs.

Pour rappel, le hackathon des makers qu’organise l’AUF est une activité qui promeut les solutions innovantes en équipe aux problèmes locaux, en les prototypant et en les testant, pendant deux jours. C’est donc une compétition dédiée aux makers volontaires organisés en équipes autour d’un ou plusieurs porteurs d’idées d’une solution innovante sur un thème défini.

À travers ce concours, l’AUF poursuit un objectif multiple : offrir un cadre d’expression et de développement de tout projet numérique en lien avec le développement social et l’atteinte des ODD ; développer l’esprit d’équipe, le partage et l’ouverture ; développer la créativité, l’expérimentation et le droit à l’erreur ; stimuler la créativité des équipes et les aider à adopter une démarche de « learning by doing » ; devenir contributeur actif de l’écosystème technologique ; favoriser l’esprit d’entreprenariat ; et accélérer la transformation digitale.

Bref, le Hackmaker (Hackton des makers) de l’AUF est un tremplin pour la promotion des jeunes talents dans l’espace francophone. C’est un concours d’innovation numérique ouvert à tous ceux qui s’intéressent à la fabrication numérique, afin de produire une solution rapide à un problème donné. Le concours met en lumière le concept des FabLabs et la « Fabrication Numérique » pour trouver des solutions aux problèmes locaux.