RAM baisse ses frais et fait mieux que dans beaucoup de pays

Pilier du développement numérique en République démocratique du Congo, le Registre des appareils mobiles (RAM) n’est pas insensible aux exigences de la population congolaise. À travers ses différents projets dans le secteur d’éducation, en partenariat avec plusieurs entrepreneurs locaux, il continue d’améliorer ses services en y répondant positivement.

Au-delà de 112 sites Wifi gratuit à déployer dans toute la République d’ici décembre 2021, le Registre des appareils mobiles vient de prendre une décision salutaire. Il s’agit de l’allègement des frais de paiement mensuel de certification des appareils mobiles. D’ici la fin de ce mois de septembre, ces frais passeront de 1.17 unités à 0.70 pour les téléphones du type 3G et 4G, ainsi que de 0.17 unités à 0.10 pour les téléphones du type 2G. Ce n’est pas tout : le cycle de paiement annuel passera de 6 mois à 10 mois.

En baissant les frais mensuels de certification et en rallongeant le cycle de prélèvement, RAM fait mieux en RDC que dans beaucoup de pays », oui, il n’y a pas qu’en RDC que l’enregistrement des appareils mobiles existe. L’identification des appareils mobiles est véritablement une nouvelle dimension dans le fonctionnement des télécommunications dans beaucoup de pays qui l’adoptent pour lutter notamment contre la fraude douanière, la contrefaçon et le vol des appareils mobiles.

En revanche, le modèle économique du RAM en RDC est fondé sur la lutte contre les appareils contrefaits qui ont un impact non seulement sur la dégradation d’état de santé de la population, la sécurité du pays et des données personnelles des utilisateurs, mais aussi sur l’économie. Il permet d’identifier les différents téléphones sur le territoire national, et en cas de vol de son appareil mobile, le RAM permettra de le bloquer grâce à son identité.